Хрустящая корочка, влажный мякиш и лимонный аромат, готовим вкусный кекс на кефире без сливочного масла. Не буду долго расписывать, как кекс хорош, вы просто приготовьте и вам будет вкусно, вот сто процентно.

На заметку:

‣ Так как магазинный кефир сейчас довольно жидкий, я добавила в тесто крахмал, чтобы кекс не был клёклым. Если у вас кефир густой, то можете крахмал не добавлять.

‣ Если не хотите добавлять экстракт ванили, то замените его на ванильный сахар или ванилин.

‣ Изюм можно не добавлять или заменить на другие сушеные ягоды или цукаты..

Ингредиенты

Форма для кекса - 18см в диаметре

Объём формы- 900 мл

‣ Яйца - 140-150г (3шт)

‣ Сахар - 100г

‣ Кефир 2,5% - 150г

‣ Раст. масло без запаха - 65г

‣ Мука - 200г

‣ Разрыхлитель - 3г (1 ч.л. неполная)

‣ Соль - 1/4 ч.л

‣ Крахмал кукурузный - 20г (или 10г картофельного)

‣ Сок лимонный - 35 г/мл (1 лимон)

‣ Цедра 1 лимона

‣ Экстракт ванили - 1 ч.л. (или ванилин)

‣ Изюм - 50г

Вес кекса - 710 г

Как приготовить Кекс на кефире без сливочного масла рецепт пошагово

1. Все ингредиенты комнатной температуры. Разогреть духовку до 180 ºС. Изюм залить кипятком и оставить минут на 10-20. Слить воду и разложить на бумажное полотенце. Оставить немного подсохнуть, после чего переложить в пиалу и перемешать с 1 ч.л. муки. Форму для кекса смазать мягким сливочным маслом и обсыпать мукой. Лишнюю муку высыпать. Натереть цедру лимона и выжать сок.





2. Смешать и просеять муку, разрыхлитель, крахмал и соль. В основную миску всыпать сахар и добавить яйца. Взбить до посветления и увеличения в объёме в 3-4 раза. Я взбивала 4 минуты на 3-й скорости из 5-и, при мощности миксера 500 Вт. В яичную смесь добавить кефир и растительное масло. Перемешать миксером на 1-й скорости до объединения. Всыпать сухие ингредиенты в 2 приёма, каждый раз перемешивая миксером на 1-й скорости.





3. Влить лимонный сок, ванильный экстракт (по желанию) и добавить цедру лимона. Перемешать. Добавить в тесто изюм и снова перемешать. Перелить тесто в форму и убрать в духовку разогретую до 180 ºС. Выпекать кекс 55-60 минут. У меня электрическая духовка, режим верх/низ без конвекции.





4. Ориентируйтесь пожалуйста по своей духовке и проверяйте готовность деревянной палочкой вставленной в кекс. Она должна выходить сухой без остатков теста. Готовый кекс оставить остывать в форме примерно на час, после чего переложить на тарелку и украсить сахарной пудрой.