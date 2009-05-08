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Кекс на кефире без сливочного масла
1. Все ингредиенты комнатной температуры. Разогреть духовку до 180 ºС. Изюм залить кипятком и оставить минут на 10-20. Слить воду и разложить на бумажное полотенце. Оставить немного подсохнуть, после чего переложить в пиалу и перемешать с 1 ч.л. муки. Форму для кекса смазать мягким сливочным маслом и обсыпать мукой. Лишнюю муку высыпать. Натереть цедру лимона и выжать сок.
2. Смешать и просеять муку, разрыхлитель, крахмал и соль. В основную миску всыпать сахар и добавить яйца. Взбить до посветления и увеличения в объёме в 3-4 раза. Я взбивала 4 минуты на 3-й скорости из 5-и, при мощности миксера 500 Вт. В яичную смесь добавить кефир и растительное масло. Перемешать миксером на 1-й скорости до объединения. Всыпать сухие ингредиенты в 2 приёма, каждый раз перемешивая миксером на 1-й скорости.
3. Влить лимонный сок, ванильный экстракт (по желанию) и добавить цедру лимона. Перемешать. Добавить в тесто изюм и снова перемешать. Перелить тесто в форму и убрать в духовку разогретую до 180 ºС. Выпекать кекс 55-60 минут. У меня электрическая духовка, режим верх/низ без конвекции.
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|прочая выпечка, пирожки, кексы, рулеты,пряники/кексы
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