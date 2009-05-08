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Знаменитый апельсиновый пирог. Лучше, чем в магазине: рецепт за 10 минут

Пятница, 12 Января 2024 г. 10:52 + в цитатник
Ipola все записи автора

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Пироги с цитрусовыми нотками давно захватили мир. Трудно представить как раньше люди жили без терпкого апельсинового кекса и лимонного пирога.
 
В средние века лимоны и апельсины были диковинными фруктами, доступными лишь для знатных особ. Поэтому десерты с цитрусовыми также были дорогими и привилегированными. В разных странах рецепты лимонных и апельсиновых тортов, пирожных и выпечки хранились в секрете. Дело в том, что приготовление таких изысканных десертов было приурочено к королевским дворам.
 
Сейчас с цитрусовыми пирогами и тортами все намного проще. Любая домохозяйка может приготовить вкусный апельсиновый пирог за 10 минут.
 
Ингредиенты для апельсинового пирога:
 
яйца — 3 шт.;
соль — щепотка;
сахар — 150 г;
растительное масло — 150 мл;
апельсиновый сок — 150 мл;
цедра апельсина;
мука — 220 г;
разрыхлитель — 10 г;
мед;
кокосовая стружка.
Приготовление апельсинового пирога:
В миску разбиваем яйца, высыпаем соль, классический и ванильный сахар, взбиваем до однородности миксером. Вливаем в яичную смесь растительное масло.
 
Добавляем в яичную смесь апельсиновый сок и цедру апельсина, перемешиваем венчиком. Высыпаем в смесь муку и разрыхлитель, тщательно перемешиваем лопаткой до образования бисквитного теста.
 
Смазываем форму для выпечки сливочным маслом и посыпаем мукой. Выкладываем в форму тесто, выравниваем по поверхности.
 


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Выпекаем пирог при 180 градусах 35 минут. После выпекания смазываем верхушку медом, посыпаем кокосовой стружкой.


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Также подобный пирог можно приготовить с мандаринами.


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Рубрики:  пироги/песочное тесто, бисквит
Моя_кулинарная_книга
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