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Почти "мясная" закуска: простой рецепт на любой случай

Четверг, 11 Января 2024 г. 10:57 + в цитатник
Galche все записи автора

Спасибо всем, кто поставил лайк! ❤️

Привет, друзья! Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом замечательной закуски, которая прочно обосновалась в списке моих любимых рецептов. Главный ингредиент здесь птичьи желудки, в идеале - утиные. Нет, это не какой-то там деликатес, и найти их сейчас не так уж и сложно!

По своему внешнему виду и вкусу утиные желудки вообще непохожи ни на куриные, ни на индюшиные. В готовом виде они невероятно мягкие, нежные и при этом мясистые! И цена на них вполне себе приемлемая.

Ингредиенты:

- желудки - 500 г
- морковь - 1 шт. (крупного размера)
- лук репчатый - 1 шт. (крупного размера)
- соль - по вкусу
- сахар - 0,5 ч. л.
- чеснок - 2 зубч.
- приправа для моркови по-корейски - 1 ч.л.
- уксус 9% - 1,5 ст.л.
- подсолнечное масло - 3 ст.л.
- соевый соус - 2 ст.л.

Приготовление:

Первым делом чистим желудки и удаляем излишки жира, если они имеются. Затем отвариваем до мягкости в подсоленной воде. 

Степень мягкости желудков, а соответственно и продолжительность их варки регулируйте по своему вкусу. Я люблю очень мягкие желудочки, поэтому варю их не менее часа, а то и подольше.

Пока варятся желудки, займёмся остальными ингредиентами. 

Берём крупную сочную морковь и натираем на "корейской" тёрке. 

Добавляем соль, сахарный песок и столовый уксус.

Немного мнём морковь руками, чтобы она стала помягче. Сильно усердствовать не нужно)) 

Отставляем в сторонку на 15 - 20 минут.

Далее нарезаем готовые желудки тонкой соломкой и перекладываем в миску к моркови.

Сверху натираем пару-тройку зубчиков чеснока и кладём специи для корейской моркови. Не перемешиваем!!!

Репчатый лук нарезаем тонкими перьями, обжариваем до золотистого цвета и вместе с горячим маслом отправляем в миску так, чтобы горячее масло покрыло чеснок и специи.

Далее приправляем закуску соевым соусом и перемешиваем. Даём настояться и подаём к столу. Попробуйте, это вкусно!

Приятного аппетита!

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