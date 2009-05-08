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Почти "мясная" закуска: простой рецепт на любой случай
Привет, друзья! Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом замечательной закуски, которая прочно обосновалась в списке моих любимых рецептов. Главный ингредиент здесь птичьи желудки, в идеале - утиные. Нет, это не какой-то там деликатес, и найти их сейчас не так уж и сложно!
По своему внешнему виду и вкусу утиные желудки вообще непохожи ни на куриные, ни на индюшиные. В готовом виде они невероятно мягкие, нежные и при этом мясистые! И цена на них вполне себе приемлемая.
Ингредиенты:
Приготовление:
Первым делом чистим желудки и удаляем излишки жира, если они имеются. Затем отвариваем до мягкости в подсоленной воде.
Степень мягкости желудков, а соответственно и продолжительность их варки регулируйте по своему вкусу. Я люблю очень мягкие желудочки, поэтому варю их не менее часа, а то и подольше.
Пока варятся желудки, займёмся остальными ингредиентами.
Берём крупную сочную морковь и натираем на "корейской" тёрке.
Добавляем соль, сахарный песок и столовый уксус.
Немного мнём морковь руками, чтобы она стала помягче. Сильно усердствовать не нужно))
Отставляем в сторонку на 15 - 20 минут.
Далее нарезаем готовые желудки тонкой соломкой и перекладываем в миску к моркови.
Сверху натираем пару-тройку зубчиков чеснока и кладём специи для корейской моркови. Не перемешиваем!!!
Репчатый лук нарезаем тонкими перьями, обжариваем до золотистого цвета и вместе с горячим маслом отправляем в миску так, чтобы горячее масло покрыло чеснок и специи.
Далее приправляем закуску соевым соусом и перемешиваем. Даём настояться и подаём к столу. Попробуйте, это вкусно!
Приятного аппетита!
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