Пирожки с капустой стали классикой славянской кухни. Они пользуются популярностью далеко за пределами родины. Однако, история пирожков с капустой весьма неутешительная.

Дело в том, что пирожки с капустой пекли, как правило, в бедных семьях. Крестьяне в своих огородах выращивали капусту для пропитания. Из нее делали щи и пироги. Получилась такая выпечка очень бюджетной, при этом большая семья была сытой.

Капустные пирожки даже считались признаком нищеты, так как дворяне и помещики нечасто угощались этим видов выпечки. Предпочитали капусте другие наполнения, чаще мясные.

Приготовим современные пирожки с капустой.

Ингредиенты для теста к пирожкам с капустой:

Кефир — 250 г;

Соль — 1 ч.л.;

Яйцо — 1 шт.;

Растительное масло — 20 мл;

Мука — 350 г;

Разрыхлитель — 1 ч.л.

Ингредиенты для начинки:

Растительное масло — 20 мл;

Лук — 1 шт.;

Капуста — ½ шт.;

Соль — ½ ч.л.;

Томатная паста — 1 ст.л.

Приготовление пирожков с капустой:

В теплый кефир высыпаем соль, разбиваем яйцо, вливаем растительное масло и тщательно все перемешиваем. Просеиваем в кефир муку и разрыхлитель, замешиваем лопаткой, а затем руками тесто.

Полученное мягкое эластичное и не липкое тесто кладем в тару, накрываем пленкой и оставляем на 20 минут. В это время нарезаем лук мелким кубиком, натираем на крупной терке морковь, шинкуем капусту для начинки.

В сковороде обжариваем слегка лук, добавляем морковь и капусту. Тушим капусту до уменьшения в размерах, солим, перемешиваем.

Кладем к капусте томатную пасту, перемешиваем с капустной начинкой.

Тесто делим на две одинаковые части. Одну из частей раскатываем в тонкий прямоугольный пласт толщиной 2-3 мм.

Делим пласт на квадраты 7х7 см. В квадратах делаем небольшие углубления миской равной по диаметру размеру квадрата. В круги выкладываем капустную начинку.





Раскатываем аналогично второй пласт, накрываем им начинку. Соединяем промежутки без начинки между двумя пластами. Миской делим пласт на пирожки.





В сковороде на растительном масле обжариваем пирожки с обеих сторон до золотистого цвета.





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