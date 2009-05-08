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Пирожки с капустой стали классикой славянской кухни. Они пользуются популярностью далеко за пределами родины. Однако, история пирожков с капустой весьма неутешительная.
Дело в том, что пирожки с капустой пекли, как правило, в бедных семьях. Крестьяне в своих огородах выращивали капусту для пропитания. Из нее делали щи и пироги. Получилась такая выпечка очень бюджетной, при этом большая семья была сытой.
Капустные пирожки даже считались признаком нищеты, так как дворяне и помещики нечасто угощались этим видов выпечки. Предпочитали капусте другие наполнения, чаще мясные.
Приготовим современные пирожки с капустой.
Ингредиенты для теста к пирожкам с капустой:
Кефир — 250 г;
Соль — 1 ч.л.;
Яйцо — 1 шт.;
Растительное масло — 20 мл;
Мука — 350 г;
Разрыхлитель — 1 ч.л.
Ингредиенты для начинки:
Растительное масло — 20 мл;
Лук — 1 шт.;
Капуста — ½ шт.;
Соль — ½ ч.л.;
Томатная паста — 1 ст.л.
Приготовление пирожков с капустой:
В теплый кефир высыпаем соль, разбиваем яйцо, вливаем растительное масло и тщательно все перемешиваем. Просеиваем в кефир муку и разрыхлитель, замешиваем лопаткой, а затем руками тесто.
Полученное мягкое эластичное и не липкое тесто кладем в тару, накрываем пленкой и оставляем на 20 минут. В это время нарезаем лук мелким кубиком, натираем на крупной терке морковь, шинкуем капусту для начинки.
В сковороде обжариваем слегка лук, добавляем морковь и капусту. Тушим капусту до уменьшения в размерах, солим, перемешиваем.
Кладем к капусте томатную пасту, перемешиваем с капустной начинкой.
Тесто делим на две одинаковые части. Одну из частей раскатываем в тонкий прямоугольный пласт толщиной 2-3 мм.
Делим пласт на квадраты 7х7 см. В квадратах делаем небольшие углубления миской равной по диаметру размеру квадрата. В круги выкладываем капустную начинку.
Раскатываем аналогично второй пласт, накрываем им начинку. Соединяем промежутки без начинки между двумя пластами. Миской делим пласт на пирожки.
В сковороде на растительном масле обжариваем пирожки с обеих сторон до золотистого цвета.
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