В нынешних ресторанах подают большое количество вкусных салатов, которые на самом деле легко повторить и дома. Вы сами выбираете, каким будет блюдо, следите за качеством ингредиентов и сильно экономите бюджет семьи. Более того, приготовить дома в разы быстрее, чем идти в ресторан.

Салат, который мы хотим сегодня предложить, можно заказать в ресторане, но, как правило, он стоит в дорогих позициях. Если захотелось порадовать себя чем-то вкусненьким, можно приготовить его дома. Давайте пробовать!

Ингредиенты для салата:

яйцо — шт.;

плавленый сырок — шт.;

свекла — шт.;

крабовые палочки — 3 шт.;

орехи кешью;

майонез — 3-4 ст. л.

Приготовление салата:

На крупной терке натираем одно вареное яйцо. Для плавленого сырка используем мелкую терку.

Свеклу среднего размера отвариваем в кастрюле до готовности, натираем на мелкой терке. Крабовые палочки мелко нарезаем.

Орехи кешью пропускаем через блендер или измельчаем вручную с помощью ножа. Чтобы сделать соус для салата, мы смешиваем половину подготовленных орехов с майонезом и лимонным соком.

Собираем салат по слоям, промазываем каждое соединение слоев соусом. На дно салатницы выкладываем плавленый сырок, далее – крабовые палочки. Делаем слой вареного яйца, затем – свеклы.





В заключении промазываем соусом и посыпаем остатками орехов.





Салат готов, пробуйте на здоровье!

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