Записи Друзья Комментарии
Моя кулинарная книга
Аватар Моя_кулинарная_книга

 -Рубрики

 -Метки

баклажаны на зиму бисквитный рулет блины блюда из курицы блюда из овощей блюда из рыбы блюда из фарша булочки булочки с начинкой вкусно и просто вторые блюда выпечка десерт десерты домашний торт жареные пирожки заготовки заготовки на зиму закуски заливной пирог итальянская кухня картофель кекс на кефире консервирование куриные котлеты лимонный пирог мед медовик пасха песочный пирог печенье печенье на кефире пирог к чаю пирог на каждый день пирог на кефире пирог с творогом пирог с яблоками пирог с ягодами пироги пирожки пирожки в духовке пирожки на кефире пирожки с капустой пирожки с картошкой пирожные помидоры на зиму простой рецепт рецепт рецепт булочек рецепт кекса рецепт котлет рецепт печенья рецепт пирога рецепт пирожков рецепт торта салаты сливки сметана специи супы сыр творог творожная запеканка творожный кекс творожный пирог творожный торт торт торт «медовик» торт без выпечки торт за 15 минут торт к чаю торт медовик торты с выпечкой французская кухня хлеб шоколад шоколадный пирог шоколадный торт яблочный пирог ягодный пирог

 -Музыка

 -Я - фотограф

Как красиво выложить нарезку?


2 фотографий

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Моя_кулинарная_книга

 -Подписка по e-mail

 

 -неизвестно

 -Интересы

<div style = "width:100%;text-align:center

 -Сообщества

Участник сообществ (Всего в списке: 2) Диабеткафе Pizza_chef

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 08.05.2009
Записей: 70377
Комментариев: 169938
Написано: 257189


Такой салат «Аурия» подают в дорогих ресторанах. А я готовлю его дома: удачный рецепт

Вторник, 09 Января 2024 г. 09:00 + в цитатник
Ipola все записи автора

1 (700x385, 330Kb)

В нынешних ресторанах подают большое количество вкусных салатов, которые на самом деле легко повторить и дома. Вы сами выбираете, каким будет блюдо, следите за качеством ингредиентов и сильно экономите бюджет семьи. Более того, приготовить дома в разы быстрее, чем идти в ресторан.
 
Салат, который мы хотим сегодня предложить, можно заказать в ресторане, но, как правило, он стоит в дорогих позициях. Если захотелось порадовать себя чем-то вкусненьким, можно приготовить его дома. Давайте пробовать!
 
Ингредиенты для салата:
 
яйцо — шт.;
плавленый сырок — шт.;
свекла — шт.;
крабовые палочки — 3 шт.;
орехи кешью;
майонез — 3-4 ст. л.
Приготовление салата:
На крупной терке натираем одно вареное яйцо. Для плавленого сырка используем мелкую терку.
 
Свеклу среднего размера отвариваем в кастрюле до готовности, натираем на мелкой терке. Крабовые палочки мелко нарезаем.
 
Орехи кешью пропускаем через блендер или измельчаем вручную с помощью ножа. Чтобы сделать соус для салата, мы смешиваем половину подготовленных орехов с майонезом и лимонным соком.
 
Собираем салат по слоям, промазываем каждое соединение слоев соусом. На дно салатницы выкладываем плавленый сырок, далее – крабовые палочки. Делаем слой вареного яйца, затем – свеклы.
 


2 (700x388, 233Kb)

В заключении промазываем соусом и посыпаем остатками орехов.


3 (700x385, 330Kb)

Салат готов, пробуйте на здоровье!

Источник

Рубрики:  салаты
Моя_кулинарная_книга
Метки:  

Процитировано 25 раз
Понравилось: 20 пользователям
Нравится

К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

О проекте