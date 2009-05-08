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Новый волшебный торт на Рождество. Быстрый и простой рецепт для всей семьи

Суббота, 06 Января 2024 г. 11:24 + в цитатник
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Рождественские торты обладают особой магией праздника. Почти в каждой стране есть свои рецепты приготовления данного десерта. В основном, готовкой принято заниматься сообща, то есть всей семьей.
 
Украшается Рождественский торт по зимнему. На десерте много белого крема, присутствует корица с яблоками или клюква, иные зимние фрукты и ягоды.
 
Традиция готовки торта пришла с древности, когда не существовало кондитеров или их услуги были слишком дорогими. Люди выпекали торты и пироги самостоятельно. Данная привычка сохранилась и сейчас имеет огромную ценность. Расскажем, как приготовить Рождественский торт.
 
Ингредиенты теста для Рождественского торта:
 
яйца — 5 шт.;
соль — щепотка;
сахар — 130 г;
мука — 170 г;
молоко — 50 мл.
Ингредиенты для крема:
 
яйца — 2 шт.;
сахар — 50 г;
кукурузный крахмал — 25 г;
молоко — 250 мл;
сливочное масло — 100 г.
Ингредиенты для варенья:
 
малина — 500 г;
сахар — 90 г;
кукурузный крахмал — 30 г;
вода — 50 мл.
Приготовление Рождественского торта:
В миску с яйцами высыпаем соль и сахарный песок, взбиваем миксером до образования белой воздушной пены. Просеиваем в смесь муку, вливаем молоко, аккуратно венчиком замешиваем бисквитное тесто.
 
Выкладываем тесто на противень, застеленный пергаментом, выравниваем пласт по поверхности.


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Выпекаем бисквит при 180 градусах 15 минут.
 
Для приготовления крема в сотейник разбиваем яйца, высыпаем сахар, кукурузный крахмал, вливаем молоко и взбиваем. Варим крем до загустения и постоянно помешиваем.
 
Перекладываем крем в миску, накрываем пленкой в контакт и оставляем остывать.


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Для варенья высыпаем малину в сковороду, посыпаем 90 граммами сахара.

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Варим малину до того момента, пока она не пустит сок.
 
Смешиваем воду с крахмалом, вливаем к варенью. Смесь варим 5 минут, а потом выкладываем в шумовку. Просеиваем чистое варенье, оставляем на шумовке излишки. Накрываем варенье пленкой в контакт.
 
Делим бисквит на одинаковые полоски шириной 5-6 см. Взбиваем в отдельной чаше мягкое сливочное масло для крема. Взбиваем кремовую основу, постепенно добавляем ее в масло.
 
Полученным кремом смазываем всю поверхность бисквита.


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Смазываем кремовый слой вареньем. Сворачиваем одну полоску в рулет, затем прижимаем к ней вторую, сворачиваем также в рулет.


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Так складываем все полоски в большой рулет. Кладем торт в кондитерское кольцо и оставляем в холодильнике на 4 часа. Затем украшаем торт остатками крема и ягодами.

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Рубрики:  торты/торты с выпечкой
Моя_кулинарная_книга
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