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5 слоев чистого удовольствия: болгарский яблочный пирог без теста

Среда, 03 Января 2024 г. 09:49 + в цитатник
Ipola все записи автора

Ох, уж эта яблочная выпечка! Разве можно перед ней устоять? В который раз убеждаюсь, что нет. И сегодня я представляю вашему вниманию ароматный и нежный болгарский яблочный пирог. В народе его называют «Три стакана». Думаю, вы уже догадались почему.
 
В этом десерте мне нравится то, что не нужно замешивать тесто, достаточно просто соединить сухие ингредиенты. Яблочный сок и слой сливочного масла настолько пропитывают тесто, что пирог буквально тает во рту. Обязательно выбирайте кислые сорта яблок, иначе выпечка будет слишком сладкой. Ну хватит слов, пора за дело.
 
Ингредиенты
Пшеничная мука — 1 стак.
Сахар — 1 стак.
Яблоко — 900 г
Сливочное масло — 130 г
Корица — 1 ч. л.
Ванильный сахар — 15 г
Разрыхлитель — 2 ч. л.
Приготовление
В просеянную муку добавьте разрыхлитель и перемешайте. Затем всыпьте сахар, манку, корицу и ванильный сахар. Разделите смесь на 3 части.


Очистите яблоки от кожуры и сердцевины, натрите на крупной терке и разделите пополам.


 

Застелите форму для выпечки пергаментной бумагой. Распределите по дну одну часть теста, выложите половину яблок. Снова сухую смесь и яблоки.


Засыпьте всё сверху оставшейся смесью и покройте пирог сливочным маслом, натертым на крупной терке.


Выпекайте пирог в разогретой до 180 градусов духовке в течение 45 минут. После чего выключите газ и оставьте пирог еще на 10 минут.

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Рубрики:  пироги/песочное тесто, бисквит
Моя_кулинарная_книга
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