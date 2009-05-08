Понедельник, 18 Декабря 2023 г. 10:24
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Новогодний десерт за 5 минут. Без сливочного сыра, духовки, сгущенки и муки
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Метки:
Новогодний десерт
десерт за 5 минут
Десерты из печенья Орео всегда отлично получаются: нежная кремовая текстура коржей с воздушным суфле и ароматной, шоколадной глазурью. Готовится все быстро и просто.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
печенье Орео, 180 г;
масло сливочное, 60 г;
яйца, 5 шт;
пудра сахарная, 300 г;
вода, 100 мл;
желатин, 10 г;
шоколадная паста, 100 г;
масло сливочное, 70 г;
печенье для декора.
Процесс приготовления
Из печенья убираем кремовую прослойку и само печенье измельчаем в крошку при помощи блендера.
Наливаем в крошку растопленное сливочное масло и перемешиваем массу.
Форму ставим на блюдо и высыпаем крошку, утрамбовываем ее в корж. Отправляем форму в холодильник, чтобы корж застыл.
Желатин заливаем холодной водой и оставляем набухать на 10 минут.
Отделяем белки от желтков и взбиваем белковую массу с щепоткой соли до пышности. В процессе всыпаем частями пудру и взбиваем массу до стойкой пышности.
Растапливаем желатин любым удобным для вас способом и вливаем в белки, взбиваем до однородности и выливаем массу на корж в форме.
Отправляем на пару часов в холодильник застывать.
Кусочки шоколада или шоколадную пасту смешиваем с маслом и растапливаем на водяной бане.
Заливаем глазурью торт и даем ей красиво стечь потеками по бокам. Отправляем в холодильник.
Тортик получается очень оригинальным, нежным, мягким и воздушным. Если вы украсите его по своему вкусу, то получите красивый, праздничный десерт.
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