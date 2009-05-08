Десерты из печенья Орео всегда отлично получаются: нежная кремовая текстура коржей с воздушным суфле и ароматной, шоколадной глазурью. Готовится все быстро и просто.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

печенье Орео, 180 г;

масло сливочное, 60 г;

яйца, 5 шт;

пудра сахарная, 300 г;

вода, 100 мл;

желатин, 10 г;

шоколадная паста, 100 г;

масло сливочное, 70 г;

печенье для декора.

Процесс приготовления

Из печенья убираем кремовую прослойку и само печенье измельчаем в крошку при помощи блендера.

Наливаем в крошку растопленное сливочное масло и перемешиваем массу.

Форму ставим на блюдо и высыпаем крошку, утрамбовываем ее в корж. Отправляем форму в холодильник, чтобы корж застыл.

Желатин заливаем холодной водой и оставляем набухать на 10 минут.

Отделяем белки от желтков и взбиваем белковую массу с щепоткой соли до пышности. В процессе всыпаем частями пудру и взбиваем массу до стойкой пышности.

Растапливаем желатин любым удобным для вас способом и вливаем в белки, взбиваем до однородности и выливаем массу на корж в форме.





Отправляем на пару часов в холодильник застывать.

Кусочки шоколада или шоколадную пасту смешиваем с маслом и растапливаем на водяной бане.

Заливаем глазурью торт и даем ей красиво стечь потеками по бокам. Отправляем в холодильник.





Тортик получается очень оригинальным, нежным, мягким и воздушным. Если вы украсите его по своему вкусу, то получите красивый, праздничный десерт.





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