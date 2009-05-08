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Новогодний десерт за 5 минут. Без сливочного сыра, духовки, сгущенки и муки

Понедельник, 18 Декабря 2023 г. 10:24 + в цитатник
Ipola все записи автора

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Десерты из печенья Орео всегда отлично получаются: нежная кремовая текстура коржей с воздушным суфле и ароматной, шоколадной глазурью. Готовится все быстро и просто.
 
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
 
печенье Орео, 180 г;
масло сливочное, 60 г;
яйца, 5 шт;
пудра сахарная, 300 г;
вода, 100 мл;
желатин, 10 г;
шоколадная паста, 100 г;
масло сливочное, 70 г;
печенье для декора.
Процесс приготовления
 
Из печенья убираем кремовую прослойку и само печенье измельчаем в крошку при помощи блендера.

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Наливаем в крошку растопленное сливочное масло и перемешиваем массу.
 
Форму ставим на блюдо и высыпаем крошку, утрамбовываем ее в корж. Отправляем форму в холодильник, чтобы корж застыл.
 
Желатин заливаем холодной водой и оставляем набухать на 10 минут.
 
Отделяем белки от желтков и взбиваем белковую массу с щепоткой соли до пышности. В процессе всыпаем частями пудру и взбиваем массу до стойкой пышности.
 
Растапливаем желатин любым удобным для вас способом и вливаем в белки, взбиваем до однородности и выливаем массу на корж в форме.


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Отправляем на пару часов в холодильник застывать.
 
Кусочки шоколада или шоколадную пасту смешиваем с маслом и растапливаем на водяной бане.
 
Заливаем глазурью торт и даем ей красиво стечь потеками по бокам. Отправляем в холодильник.


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Тортик получается очень оригинальным, нежным, мягким и воздушным. Если вы украсите его по своему вкусу, то получите красивый, праздничный десерт.


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Рубрики:  десерты
Моя_кулинарная_книга
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