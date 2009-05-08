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Чем отличаются большие пироги от маленьких пирогов? Для многих ответ очевиден — большой пирог готовится целым, а маленькие пирожки индивидуальными для каждого. Но, зачем было разделять пироги на целые и порционные?
Дело в том, что в древности у славян завязалась дилемма. По обычаям, первыми к трапезе приступали мужчины, затем женщины, а потом дети. Соответственно, не всегда дети могли плотно поесть после взрослых.
Женщины придумали выход из ситуации — порционные индивидуальные пирожки.
Однако, сейчас не всегда хочется готовить каждый пирожок отдельно. Да и необходимости в этом нет. Поэтому сделаем большой вишневый пирог с творогом.
Ингредиенты теста для вишневого пирога:
яйца — 2 шт.;
сахар — 100 г;
растительное масло — 125 мл;
молоко — 125 мл;
мука — 200 г;
какао-порошок — 25 г;
разрыхлитель — 1 ч. л.
Ингредиенты для начинки:
яйцо — шт.;
сахар — 50 г;
ванильный сахар — 10 г;
творог — 200 г;
вишня — 250 г.
Приготовление вишневого пирога:
Взбиваем яйца с сахаром при помощи миксера примерно пару минут. Далее вливаем в яичную смесь растительное масло и молоко, продолжаем взбивать компоненты.
Просеиваем в смесь муку и разрыхлитель частями, замешиваем тесто. В тесто добавляем какао-порошок, продолжаем вымешивать до соединения продуктов в густое тесто.
Выкладываем ⅔ части теста в форму для выпечки, распределяем ровным слоем по поверхности.
Для приготовления начинки погружным блендером взбиваем творог с яйцом, ванильным и обычным сахаром до однородности.
Выкладываем творожную начинку поверх теста в форме для выпечки. Выкладываем поверх творожного ровного слоя вишню без косточек.
Выливаем остатки теста в кондитерский мешок, аккуратно распределяем по поверхности ягодного слоя. Шпажкой слегка распространяем остатки теста по всей поверхности пирога.
Выпекаем пирог при 180 градусах 35-40 минут.
Приятного аппетита!
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