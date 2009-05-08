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«Наполеон» из творожных коржей

Понедельник, 11 Декабря 2023 г. 10:24 + в цитатник
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Ингредиенты
Коржи
Творог - 400 г
 
Мука - 400 г
 
Соль - 1 щепотка
 
Рахзрыхлитель - 1 ч.л.
 
Яйцо - 2 шт.
 
Сахар - 1 стакан
 
Масло сливочное - 100 г
 
Крем
Молоко - 1 л
 
Мука - 50 г
 
Сахар - 1 стакан
 
Ванилин - 1 ч.л. (экстакт)
 
Яйца - 4 шт.

Процесс приготовления

Хочу поделиться с вами вкусным нежным тортиком. Он готовится по принципу «Наполеона», но есть два различия:

  • коржи готовятся из творожного теста
  • заварной крем делается без сливочного масла

Благодаря этим отличиям, «Наполеон» из творожных коржей можно отнести к диетическим тортикам. И, естественно, все изменения делаются не в ущерб вкусу...

 

Начнем с приготовления коржей. Для этого надо растереть творог с мягким сливочным маслом.

 

Перетереть творог и масло

 

Добавить яйца и растереть.

 

Вбить яйца

 

Всыпать сахар и растереть.

 

Насыпать сахар

 

Добавить просеянную муку с солью и разрыхлителем.

 

Всыпать муку

 

Заместить эластичное тесто, завернуть в пленку и убрать в холодильник на минут 15-20. А тем временем можно приготовить крем.

 

Для этого надо смешать венчиком яйца, сахар и ванилин.

 

Соединить яйца с сахаром

 

Поставить кастрюлю на огонь и помешивая варить, попутно вливая тонкой струйкой молоко. Варить крем до загустения. Остудить до теплого.

 

Сварить крем

 

Пока остывает крем, вернемся к нашему тесту: разделим тесто на 8-10 частей, каждый кусок тонко раскатаем.

 

Раскатать тесто

 

Вырезать одинакового диаметра круги. Обрезки тоже собрать и использовать для коржей.

 

Вырезать из теста круг

 

Выпекать при 200 градусах по 3-4 мин.

 

Испечь коржи

 

Для удобства выложить корж в разъемное кольцо, смазывая кремом. 2 коржа оставить для крошки (измельчить в блендере).

 

Смазать коржи кремом

 

Убрать торт в холодильник не менее чем на 8 часов. Затем снять кольцо и обсыпать верх и бока крошкой.

 

Фото «Наполеона» из творожных коржей

 

Торт «Наполеон» из творожных коржей готов. Приятного чаепития!!

 

Рубрики:  торты/торты с выпечкой
Моя_кулинарная_книга
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