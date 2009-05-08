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«Наполеон» из творожных коржей
Хочу поделиться с вами вкусным нежным тортиком. Он готовится по принципу «Наполеона», но есть два различия:
Благодаря этим отличиям, «Наполеон» из творожных коржей можно отнести к диетическим тортикам. И, естественно, все изменения делаются не в ущерб вкусу...
Начнем с приготовления коржей. Для этого надо растереть творог с мягким сливочным маслом.
Добавить яйца и растереть.
Всыпать сахар и растереть.
Добавить просеянную муку с солью и разрыхлителем.
Заместить эластичное тесто, завернуть в пленку и убрать в холодильник на минут 15-20. А тем временем можно приготовить крем.
Для этого надо смешать венчиком яйца, сахар и ванилин.
Поставить кастрюлю на огонь и помешивая варить, попутно вливая тонкой струйкой молоко. Варить крем до загустения. Остудить до теплого.
Пока остывает крем, вернемся к нашему тесту: разделим тесто на 8-10 частей, каждый кусок тонко раскатаем.
Вырезать одинакового диаметра круги. Обрезки тоже собрать и использовать для коржей.
Выпекать при 200 градусах по 3-4 мин.
Для удобства выложить корж в разъемное кольцо, смазывая кремом. 2 коржа оставить для крошки (измельчить в блендере).
Убрать торт в холодильник не менее чем на 8 часов. Затем снять кольцо и обсыпать верх и бока крошкой.
Торт «Наполеон» из творожных коржей готов. Приятного чаепития!!
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