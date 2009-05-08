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Пикантная закуска из отварного мяса

Воскресенье, 10 Декабря 2023 г. 11:00 + в цитатник
Galche все записи автора

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Блюдо и на праздничный стол, и на каждый день. Получается очень ароматно и вкусно, для любителей пикантных закусок или шашлыка.

Рецепт очень простой и подходит как для говядины, так и для свинины. В принципе, и птицу можно так приготовить при желании.

Ингредиенты:

- говядина или свинина - 200 - 250 г
- перец сладкий - 0,5 шт.
- лук - 0,5 шт.
Приготовление:

Отварить кусок мяса до готовности. Можно в процессе варки добавить к нему любимых специй - лавровый лист, перец горошком, гвоздику.

Нарезать еще теплое мясо кусочками "на один укус" или ломтиками, как колбасу. Соломкой нарезаем сладкий перец, репчатый лук - тонкими полукольцами.

Выложить слоями овощи и мясо в какую-нибудь посуду и залить их маринадом. Его лучше приготовить заранее, пока мясо варится.

Для маринада: смешать сок одного небольшого лимона, 1 ст.л. 6% уксуса (лучше - винного или бальзамического), 1 ст.л. сахара, 2/3 ч.л. соли, 2 ст.л. холодной воды, 2 ст.л. растительного масла и по щепотке сухих специй и трав (на ваш вкус).

Блюдо и на праздничный стол, и на каждый день. Получается очень ароматно и вкусно, для любителей пикантных закусок или шашлыка. Рецепт очень простой и подходит как для говядины, так и для свинины.-3

Накрыть посуду пленкой и отправить мясо мариноваться в холодильник не менее, чем на 4 часа. Можно - на ночь.

В процессе можно пару раз аккуратно все перемешать, чтобы промариновалось равномерно.

В конце слить остатки маринада и подать такое мясо вместе с овощами. Можно посыпать свежей зеленью и кружочками острого перца.

Готовое блюдо подать на стол.

Приятного аппетита!

Блюдо и на праздничный стол, и на каждый день. Получается очень ароматно и вкусно, для любителей пикантных закусок или шашлыка. Рецепт очень простой и подходит как для говядины, так и для свинины.-4

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Рубрики:  закуски
Моя_кулинарная_книга
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