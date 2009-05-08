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Пикантная закуска из отварного мяса
Блюдо и на праздничный стол, и на каждый день. Получается очень ароматно и вкусно, для любителей пикантных закусок или шашлыка.
Рецепт очень простой и подходит как для говядины, так и для свинины. В принципе, и птицу можно так приготовить при желании.
Ингредиенты:
Отварить кусок мяса до готовности. Можно в процессе варки добавить к нему любимых специй - лавровый лист, перец горошком, гвоздику.
Нарезать еще теплое мясо кусочками "на один укус" или ломтиками, как колбасу. Соломкой нарезаем сладкий перец, репчатый лук - тонкими полукольцами.
Выложить слоями овощи и мясо в какую-нибудь посуду и залить их маринадом. Его лучше приготовить заранее, пока мясо варится.
Для маринада: смешать сок одного небольшого лимона, 1 ст.л. 6% уксуса (лучше - винного или бальзамического), 1 ст.л. сахара, 2/3 ч.л. соли, 2 ст.л. холодной воды, 2 ст.л. растительного масла и по щепотке сухих специй и трав (на ваш вкус).
Накрыть посуду пленкой и отправить мясо мариноваться в холодильник не менее, чем на 4 часа. Можно - на ночь.
В процессе можно пару раз аккуратно все перемешать, чтобы промариновалось равномерно.
В конце слить остатки маринада и подать такое мясо вместе с овощами. Можно посыпать свежей зеленью и кружочками острого перца.
Готовое блюдо подать на стол.
Приятного аппетита!
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