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Торт без яиц

Четверг, 07 Декабря 2023 г. 09:48 + в цитатник
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Ингредиенты
Бисквит:
Мука - 200 г
 
Сахар - 100 г
 
Кефир - 200 мл
 
Разрыхлитель - 2 ч.л.
 
Ванилин - 1 г
 
Растительное масло - 5 ст.л.
 
Крем:
Молоко сгущенное вареное - 200 г
 
Сливочное масло (комнатной температуры) - 100 г
 
Сметана (максимально густая, 30%) - 130 г

Процесс приготовления

Предлагаю сегодня приготовить торт без яиц. За основу я взяла рецепт бисквита без яиц от Татьяны Литвиновой.

 

В кефир выливаем масло, добавляем сахар и размешиваем до полного растворения сахара.

 

Смешать кефир, масло и сахар

 

В просеянную муку добавляем разрыхлитель и ванилин, перемешиваем.

 

Смешать сухие ингредиенты

 

Вливаем кефирно-масляную жидкость в муку, перемешиваем миксером.

 

Смешать жидкие и сухие смеси

 

Форму прокладываем бумагой для выпечки, выливаем в нее тесто и ставим в заранее разогретую до 200 градусов духовку на 15- 20 минут (ориентируйтесь на свою духовку), до сухой шпажки. Духовку первые 10 минут не открывать. Готовый бисквит вынимаем из духовки.

 

Перелить тесто в форму

 

Пока бисквит остывает, займемся приготовлением крема. В вареную сгущенку добавляем масло (комнатной температуры) и взбиваем на небольшой скорости.

 

Соединить масло со сгущенкой

 

Затем добавляем сметану и перемешиваем до однородного состояния. Крем готов.

 

Добавить сметану

 

Остывший бисквит я разрезала на 2 коржа.

 

Разрезать бисквит на два коржа

 

При помощи кулинарного мешка с насадкой (чтобы слой крема был ровным и одинаковым по толщине) распределяю крем зигзагом на поверхность коржа.

 

Нанести на корж крем

 

Сверху выкладываю второй корж. Наношу крем на верхний корж и бока. Бока торта обсыпаю крошкой. Верх украшаю оставшимся кремом. В центре коржа - шоколад, натертый на терке.

 

Готовый торт без яиц

 

Торт без яиц готов! Ставим его на пару часов, а лучше на ночь в холодильник.

 

Фото торта без яиц

Рецепт торта без яиц
Рубрики:  торты/торты с выпечкой
Моя_кулинарная_книга
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