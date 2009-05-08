Предлагаю сегодня приготовить торт без яиц. За основу я взяла рецепт бисквита без яиц от Татьяны Литвиновой.

В кефир выливаем масло, добавляем сахар и размешиваем до полного растворения сахара.

В просеянную муку добавляем разрыхлитель и ванилин, перемешиваем.

Вливаем кефирно-масляную жидкость в муку, перемешиваем миксером.

Форму прокладываем бумагой для выпечки, выливаем в нее тесто и ставим в заранее разогретую до 200 градусов духовку на 15- 20 минут (ориентируйтесь на свою духовку), до сухой шпажки. Духовку первые 10 минут не открывать. Готовый бисквит вынимаем из духовки.

Пока бисквит остывает, займемся приготовлением крема. В вареную сгущенку добавляем масло (комнатной температуры) и взбиваем на небольшой скорости.

Затем добавляем сметану и перемешиваем до однородного состояния. Крем готов.

Остывший бисквит я разрезала на 2 коржа.

При помощи кулинарного мешка с насадкой (чтобы слой крема был ровным и одинаковым по толщине) распределяю крем зигзагом на поверхность коржа.

Сверху выкладываю второй корж. Наношу крем на верхний корж и бока. Бока торта обсыпаю крошкой. Верх украшаю оставшимся кремом. В центре коржа - шоколад, натертый на терке.

Торт без яиц готов! Ставим его на пару часов, а лучше на ночь в холодильник.