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Самый вкусный пирог с мандаринами. Новогодний рецепт за 15 минут: всего 4 ингредиента

Суббота, 02 Декабря 2023 г. 10:48 + в цитатник
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Один из главных амбассадоров новогодних праздников — это мандарин. Этот фрукт плотно ассоциируется у людей с праздниками, с Рождеством и Новым годом. Именно мандарин приносит в дом праздничный уют, которого в период холодов не хватает. Также мандарины дарят множество витаминов, чтобы укрепить иммунитет.
 
В мандаринах есть витамин С. Для холодных стран, где зимой солнечного света не так много, как летом, мандарины по сути заменяют солнышко.
 
Появились мандарины предположительно в Иране 1000 лет назад. По другой легенде, мандарины впервые стали выводить в Японии.
 
В любом случае, эти цитрусовые фрукты полезные. Приготовим из мандаринов простой мандариновый пирог.
 
Ингредиенты для мандаринового пирога:
 
яйца — 3 шт.;
сахар — 160 г;
мука — 170 г;
мандарин — 4 шт.
Приготовление мандаринового пирога:
Делим белки и желтки. В миску с желтками высыпаем 80 грамм сахарного песка и перемешиваем до растворения песчинок. В белки высыпаем щепотку соли и взбиваем миксером до образования белой массы.
 
Высыпаем к белкам сахар, взбиваем до глянцевой массы с устойчивыми пиками. Аккуратно добавляем белки в желтковую смесь, перемешиваем.
 


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Просеиваем в данную смесь муку, замешиваем густое тесто.


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Дольки мандаринов нарезаем маленькими кусочками, выкладываем в тесто и перемешиваем.

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Кладем тесто в форму для выпекания, распределяем ровным слоем.


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Выпекаем пирог при 180 градусах 35 минут.


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Для красоты пирог рекомендуем посыпать сахарной пудрой.


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Приятного аппетита!

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Рубрики:  пироги/песочное тесто, бисквит
Моя_кулинарная_книга
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