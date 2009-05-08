Один из главных амбассадоров новогодних праздников — это мандарин. Этот фрукт плотно ассоциируется у людей с праздниками, с Рождеством и Новым годом. Именно мандарин приносит в дом праздничный уют, которого в период холодов не хватает. Также мандарины дарят множество витаминов, чтобы укрепить иммунитет.

В мандаринах есть витамин С. Для холодных стран, где зимой солнечного света не так много, как летом, мандарины по сути заменяют солнышко.

Появились мандарины предположительно в Иране 1000 лет назад. По другой легенде, мандарины впервые стали выводить в Японии.

В любом случае, эти цитрусовые фрукты полезные. Приготовим из мандаринов простой мандариновый пирог.

Ингредиенты для мандаринового пирога:

яйца — 3 шт.;

сахар — 160 г;

мука — 170 г;

мандарин — 4 шт.

Приготовление мандаринового пирога:

Делим белки и желтки. В миску с желтками высыпаем 80 грамм сахарного песка и перемешиваем до растворения песчинок. В белки высыпаем щепотку соли и взбиваем миксером до образования белой массы.

Высыпаем к белкам сахар, взбиваем до глянцевой массы с устойчивыми пиками. Аккуратно добавляем белки в желтковую смесь, перемешиваем.





Просеиваем в данную смесь муку, замешиваем густое тесто.





Дольки мандаринов нарезаем маленькими кусочками, выкладываем в тесто и перемешиваем.

Кладем тесто в форму для выпекания, распределяем ровным слоем.





Выпекаем пирог при 180 градусах 35 минут.





Для красоты пирог рекомендуем посыпать сахарной пудрой.





Приятного аппетита!

Источник