Записи Друзья Комментарии
Моя кулинарная книга
Аватар Моя_кулинарная_книга

 -Музыка

 -Я - фотограф

Как красиво выложить нарезку?


2 фотографий

 -Рубрики

 -Метки

баклажаны на зиму бисквитный рулет блюда из курицы блюда из овощей блюда из рыбы блюда из свинины булочки вкусно и просто вторые блюда выпечка десерт десерт за 5 минут десерты домашний торт жареные пирожки завтрак заготовки заготовки на зиму закуски заливной пирог итальянская кухня кабачки картофель кекс на кефире консервирование котлеты куриное филе куриные котлеты лимонный пирог мед пасха песочный пирог печенье печенье на кефире пирог к чаю пирог на кефире пирог с творогом пирог с ягодами пироги пирожки пирожки на кефире пирожки с капустой пирожки с картошкой пирожные помидоры на зиму простой рецепт рецепт рецепт булочек рецепт кекса рецепт котлет рецепт печенья рецепт пирога рецепт пирожков рецепт торта салаты сливки сметана специи супы сыр творог творожная запеканка творожный кекс творожный пирог творожный торт торт торт «медовик» торт без выпечки торт за 15 минут торт к чаю торт медовик торт на сковороде торты французская кухня хлеб шоколад шоколадный пирог шоколадный торт яблочный пирог ягодный пирог

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Моя_кулинарная_книга

 -Подписка по e-mail

 

 -неизвестно

 -Интересы

<div style = "width:100%;text-align:center

 -Сообщества

Участник сообществ (Всего в списке: 2) Диабеткафе Pizza_chef

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 08.05.2009
Записей: 70093
Комментариев: 169938
Написано: 256904


Венгерский пирог. Рецепт за 15 минут, не считая выпечки: нежнее пирога я не пробовала

Суббота, 25 Ноября 2023 г. 10:00 + в цитатник
Ipola все записи автора

1 (700x381, 316Kb)

Кухня Венгрии весьма разнообразна и многогранна. Одним из знаковых блюд в этой кухне является Венгерский пирог. Он может быть приготовлен с яблоками, грушей и ягодами. Точное время появления венгерского пирога неизвестно. Вероятно, он существовал в народе давно, и лишь спустя время был опубликован в книге рецептов страны.
 
Венгерский пирог схож с многими другими, при этом имеет свои отличительные черты. В основном, эту черту можно найти во вкусе этой выпечки. Особая сладость и терпкость вишни станут важной изюминкой венгерского пирога.
 
Приготовить этот пирог стоит дома, так как  покупная выпечка не всегда способна справиться с задачей — передать спектр вкуса этой выпечки.
 
Ингредиенты для венгерского пирога:
 
яйца — 3 шт.;
сахар — 110 г;
ванильный сахар — 7 г;
сливочное масло — 130 г;
мука — 150 г;
разрыхлитель — 1 ч. л.;
вишня — 150 г;
миндальные лепестки.
Приготовление венгерского пирога:
Смешиваем в одной миске мягкое сливочное масло с сахарным песком, ванильным сахаром и яйцами, взбиваем миксером до однородности. Соединяем муку с разрыхлителем, просеиваем в яичную смесь, замешиваем миксером.
 
Форму смазываем сливочным маслом, выкладываем на поверхность тесто, распределяем равномерно.
 


2 (700x439, 181Kb)

На верхушку теста выкладываем вишню в несколько ровных рядом.


3 (700x375, 248Kb)

Посыпаем вишню миндальными лепестками.


4 (700x398, 274Kb)

Выпекаем пирог при 180 градусах 35 минут.


5 (700x405, 256Kb)

После выпекания венгерский пирог можно посыпать сахарной пудрой. Это быстрый ароматный пирог на десерт к чаю.

Источник

Рубрики:  пироги/песочное тесто, бисквит
Моя_кулинарная_книга
Метки:  

Процитировано 11 раз
Понравилось: 9 пользователям
Нравится

К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

О проекте