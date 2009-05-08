Тыква — прекрасный осенний продукт, из которого можно сделать и соленое, и сладкое блюдо. В любом случае получится вкусно. Сегодня хочу рассказать тебе, как готовится тыквенная запеканка в духовке. Волшебное сочетание тыквы и творога в запеканке «Зебра» оценят истинные тыквоеды и даже те, кто не особо любит тыкву. Я вообще обожаю творожные запеканки, но запеканка из тыквы ни с чем не сравнится своей нежной шелковистой структурой. А готовится она очень легко.

ИНГРЕДИЕНТЫ

600 г тыквы

500 г творога

240 г сахара

100 г сметаны

5 яиц

30 г кукурузного крахмала

20 г ванильного сахара

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Нарежь тыкву на небольшие кусочки и запеки ее до готовности. Тыква должна быть мягкой, но не водянистой. Можно не запекать, а отварить, но потом обязательно процеди через сито.

Смешай в глубокой емкости готовую тыкву с 2 яйцами, 15 г кукурузного крахмала. Туда же добавь 10 г ванильного сахара, 70 г сахара и хорошенько всё взбей блендером до однородности.





Теперь взбей творог с 2 яйцами, 100 г сахара, 15 г крахмала и 10 г ванильного сахара.





Форму для выпекания застели пергаментной бумагой и смажь стенки формы сливочным маслом.





Теперь самое интересное. Выкладывай по очереди 1 ст. л . творожной массы, затем 1 ст. л. тыквенного пюре по центру. Оставь 100 г тыквенного пюре для заливки. Деревянной шпажкой сделай узор.

Выпекай запеканку в разогретой до 170 градусов духовке 45 минут.





Тем временем приготовь заливку. Смешай 100 г тыквенного пюре, 100 г сметаны, 40 г сахара и 1 яйцо. Взбей массу венчиком до однородности.





Когда запеканка почти готова, залей ее тыквенной заливкой и выпекай еще 15 минут. Выключи духовку и оставь запеканку в ней на полчаса. Затем вынь запеканку и дай ей полностью остыть. Приятного аппетита!