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Закуска из кабачков по-гречески
Закуска из кабачков по-гречески - рецепт приготовления блюда греческой кухни, готовую закуску необходимо подавать сильно охлажденной. Время готовки варьирует от сорта кабачков. Некоторые сорта готовятся быстро, а некоторые быстро превращаются в кашу при варке. Кабачки лучше немного не доварить чем переварить, следите за временем готовки.
Ингредиенты:
Приготовление:
В сковороде разогреть оливковое масло, добавить мелко нарезанный репчатый лук и жарить 2 минуты на среднем огне.
По истечении времени добавить вино, воду, веточку базилика, кориандр и лимонный сок. Все приправить солью, перцем и варить на медленном огне в течение 5 минут.
Кабачки вымыть, нарезать соломкой, всыпать в соус, накрыть крышкой и варить на среднем огне в течение 15 - 20 минут.
Готовые кабачки переложить в миску, залить жидкостью и поставить в холод. Такую греческую закуску из кабачков необходимо очень хорошо остудить перед подачей.
Приятного аппетита!
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