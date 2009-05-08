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Закуска из кабачков по-гречески

Суббота, 18 Ноября 2023 г. 10:56 + в цитатник
Galche все записи автора

https://kashevar.com/sites/default/files/styles/736x/public/recipes/zakuska-iz-kabachkov.webp?itok=8fMHTk60

Закуска из кабачков по-гречески - рецепт приготовления блюда греческой кухни, готовую закуску необходимо подавать сильно охлажденной. Время готовки варьирует от сорта кабачков. Некоторые сорта готовятся быстро, а некоторые быстро превращаются в кашу при варке. Кабачки лучше немного не доварить чем переварить, следите за временем готовки.

Ингредиенты:

- кабачки - 1 кг
- лук - 1 - 2 шт.
- белое сухое вино - 200 мл
- вода - 200 мл
- оливковое масло - 2 ст.л.
- базилик - 1 веточка
- лимоны - 1 шт.
- кориандр - 10 шт.
- соль - по вкусу

Приготовление:

В сковороде разогреть оливковое масло, добавить мелко нарезанный репчатый лук и жарить 2 минуты на среднем огне.

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По истечении времени добавить вино, воду, веточку базилика, кориандр и лимонный сок. Все приправить солью, перцем и варить на медленном огне в течение 5 минут.

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Кабачки вымыть, нарезать соломкой, всыпать в соус, накрыть крышкой и варить на среднем огне в течение 15 - 20 минут.

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Готовые кабачки переложить в миску, залить жидкостью и поставить в холод. Такую греческую закуску из кабачков необходимо очень хорошо остудить перед подачей.

Приятного аппетита!

https://kashevar.com/sites/default/files/styles/736x/public/recipes/zakuska-iz-kabachkov.webp?itok=8fMHTk60

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Рубрики:  закуски
Моя_кулинарная_книга
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