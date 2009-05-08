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Создан: 08.05.2009
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Нежнейший минтай под сметанно-чесночным соусом: рыба тает на губах!

Четверг, 16 Ноября 2023 г. 10:25 + в цитатник
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Кроме привлекательной цены, у минтая есть еще масса преимуществ. Во-первых, рыба диетическая, рекомендована для питания детей и аллергиков, во-вторых, это доступный источник ненасыщенных кислот. В-третьих, как и все тресковые, минтай богат белком — всего в 100 г филе содержится более четверти суточной нормы. Минтай заслуживает того, чтобы мы ели его как можно чаще!
 
У нас есть прекрасный рецепт, чтобы разнообразить ваше рыбное меню. Тушенный в сметане минтай поразит вас своей удивительной сочностью и нежностью. Признаться, сметана — лучшая добавка для этой рыбы!
 
Ингредиенты
Минтай — 1 кг
Сметана — 400 г
Чеснок — 3 зуб.
Соль — по вкусу
Черный перец (молотый) — по вкусу
Укроп — по вкусу
Подсолнечное масло — 3 ст. л.
Морковь — 1 шт.
Приправа для рыбы — 1 ч. л.
Пшеничная мука — 4 ст. л.
Приготовление
Рыбу тщательно вымойте, поскоблите, срежьте плавники. Разрежьте на порционные куски, посыпьте приправой для рыбы и оставьте.
Сметану смешайте с измельченным чесноком, нарезанным укропом, солью и перцем.
Морковь очистите, натрите на терке с крупными отверстиями, обжарьте с добавлением 1 ст. л. подсолнечного масла. Рыбу обваляйте в муке, обжарьте с обеих сторон на оставшемся масле до полуготовности.
Выложите на рыбу морковь, сверху полейте сметанным соусом. Накройте сковороду крышкой, убавьте огонь, тушите рыбу 15 мин.
Вот как накормить семью полезным ужином всего за 30 минут!

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Рубрики:  блюда из рыбы
Моя_кулинарная_книга
Метки:  

Процитировано 17 раз
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