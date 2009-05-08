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Сочная и нежная: творожная запеканка «Всего по 3». Легко запомнить — простой рецепт

Четверг, 16 Ноября 2023 г. 10:21 + в цитатник
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Сейчас многие блюда готовятся по простому принципу всех продуктов по 3. В чем заключается преимущества данного метода готовки?
 
“Всего по 3” — это простой способ узнать, сколько грамм необходимо добавить в то или иное блюдо. То есть не нужно использовать кухонные весы, чтобы получить правильные пропорции для запеканок, тортов и пирогов.
 
Кроме того, метод “Всего по 3” упрощает готовку, когда требуется быстро сделать блюдо. Конечно, не все ингредиенты можно отмерить данным способом. Но, все же этот метод отлично подходит для начинающих кулинаров.
 
Приготовим при помощи метода “Всего по 3” творожную запеканку.
 
Ингредиенты для творожной запеканки:
 
Творог — 600 г;
Яйца — 3 шт.;
Сахар — 3 ст.л.;
Соль — щепотка;
Сметана — 3 ст.л.;
Манная крупа — 3 ст.л.;
Ванилин — щепотка;
Цедра половины лимона;
Изюм — 3 ст.л.
Приготовление творожной запеканки:
Заливаем изюм крутым кипятком и оставляем размокать на 10 минут. Выкладываем в миску творог. Разбиваем яйца, отделяем желтки от белков, добавляем к творогу желтки.
 
В смесь творога и желтков выкладываем сметану, высыпаем сахарный песок, ванилин, соль и манную крупу. Взбиваем все ингредиенты погружным блендером.
 
Высыпаем в творожную смесь мягкий сухой изюм и цедру лимона. Перемешиваем компоненты до однородности.
 
В отдельной таре взбиваем миксером белки до белой пышной массы. Как только появляются устойчивые пики, выкладываем белки в творожную массу и аккуратно смешиваем силиконовой лопаткой.
 
Застилаем форму для выпечки пергаментом, выкладываем внутрь творожную массу и равномерно распределяем по поверхности.
 


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Готовим запеканку в духовке при 180 градусах 35-45 минут.


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PS. Можно не взбивать белки отдельно, а добавить яйца сразу в творог. Однако, тогда запеканка не будет столь пышной после приготовления. Обратите внимание, после запекания масса осядет при остывании.

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Рубрики:  запеканки
Моя_кулинарная_книга
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