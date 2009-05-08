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Готовлю 25 штук за один раз. Домашние мясные котлеты — вкусные, аппетитные и сочные

Вторник, 14 Ноября 2023 г. 10:04 + в цитатник
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Котлеты готовятся каждый день в невероятно большом количестве. Если сложить вместе котлеты, которые готовят домохозяйки и те, которые готовятся на фабриках, то их число превышает миллиард штук в день.
 
В каждой стране готовят котлеты по-разному. Во Франции предпочитают не дробить мясо. То есть, котлеты делаются из целого куска мяса, а точнее ребрышек.
 
В Америке котлеты делают из фарша. Но там котлеты тонкие и плоские, так как их удобнее класть в бургеры. В странах СНГ котлеты делают с рисом и хлебом. Расскажем, как сделать сочные вкусные котлеты.
 
Ингредиенты для котлет:
 
фарш — кг;
чеснок — 4 зубчика;
репчатый лук — 350 г;
картофель — 300 г;
белый черствый хлеб — 100 г;
вода — 150 мл;
соль — 1,5 ч.л.;
черный молотый перец — 1/2 ч.л.;
панировочные сухари;
мука.
Приготовление котлет:
Замачиваем черствый хлеб в воде. Фарш желательно делать из разных видов мяса — курятины, говядины и свинины, например.
 
Пропускаем через мясорубку также лук, очищенный картофель и отжатый белый хлеб.
 
В смесь вливаем холодную воду, высыпаем соль и черный молотый перец.
 


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Отбиваем и тщательно перемешиваем все компоненты.
 
Формируем 25 котлет среднего размера, обваливаем их в панировочных сухарях или муке.


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В сковороде разогреваем растительное масло, обжариваем котлеты с обеих сторон по 3-4 минуты до золотистой корочки.
 
Перекладываем котлеты в форму для запекания.


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Запекаем котлеты в духовке при 190 градусах 20 минут.


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В результате получаются мягкие и сочные котлеты. Часть котлет можно заморозить и жарить или запекать в течение нескольких дней.

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Рубрики:  блюда из другого мяса, из фарша
Моя_кулинарная_книга
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