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Сливовый пирог с безе

Понедельник, 13 Ноября 2023 г. 10:58 + в цитатник
Galche все записи автора


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У этого пирога очень нежное и вкусное тесто, сочная начинка из слив и хрустящая корочка из безе.

Ингредиенты:

( для формы диаметром 22х24 см):

Для теста:

  • сливочное масло - 125 г
  • сахар - 159 г
  • яйцо - 1 шт. и желток - 2 шт.
  • молоко - 100 мл
  • соль - треть чайной ложки
  • ванильный сахар - 1 ч.л.
  • разрыхлитель - 1 ч.л.
  • мука - 160 г

Для начинки:

  • сливы - 7 - 8 шт.
  • сахар - 1 ст.л.

Для безе:

  • белки - 2шт.
  • сахар - 100 г
  • лимонный сок - 1 ч.л.
  • крахмал - 1 ч.л.

Приготовление:

Сливы разрезать на половинки и удалить косточки.

Растереть сливочное масло с сахаром, ванильным сахаром и солью. Добавить по одному желтки и яйцо, взбивая после каждого добавления. Затем добавить молоко и взбить до однородности.

Муку просеять с разрыхлителем.

Добавить просеянную муку в приготовленную смесь и перемешать до получения однородного теста.

На дно разъемной формы уложить бумагу для выпечки. Смазать бумагу и бока формы сливочным или растительным маслом. Выложить тесто в форму, разровнять его.

Половинки слив выложить на тесто.

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Поставить форму в духовку и выпекать 20 минут при температуре 180С.

В это время взбить белки с сахаром и лимонным соком в крутую пену. В конце взбивания добавить 1 чайную ложку крахмала.

Вынуть пирог из духовки. На горячий пирог нанести ровным слоем белковую массу. Разровнять ее ножом или кондитерской гребенкой. Уменьшить температуру духовки до 150С и выпекать пирог еще 30 минут.

Этот пирог можно делать не только со сливой, но и с другими фруктами и ягодами.

Для более красивого верха пирога белки можно выдавить из кондитерского мешка в виде спирали или небольших кучек.

Приятного аппетита!
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Рубрики:  пироги/песочное тесто, бисквит
Моя_кулинарная_книга
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