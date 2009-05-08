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Сливовый пирог с безе
У этого пирога очень нежное и вкусное тесто, сочная начинка из слив и хрустящая корочка из безе.
Ингредиенты:
( для формы диаметром 22х24 см):
Для теста:
Для начинки:
Для безе:
Приготовление:
Сливы разрезать на половинки и удалить косточки.
Растереть сливочное масло с сахаром, ванильным сахаром и солью. Добавить по одному желтки и яйцо, взбивая после каждого добавления. Затем добавить молоко и взбить до однородности.
Муку просеять с разрыхлителем.
Добавить просеянную муку в приготовленную смесь и перемешать до получения однородного теста.
На дно разъемной формы уложить бумагу для выпечки. Смазать бумагу и бока формы сливочным или растительным маслом. Выложить тесто в форму, разровнять его.
Половинки слив выложить на тесто.
Поставить форму в духовку и выпекать 20 минут при температуре 180С.
В это время взбить белки с сахаром и лимонным соком в крутую пену. В конце взбивания добавить 1 чайную ложку крахмала.
Вынуть пирог из духовки. На горячий пирог нанести ровным слоем белковую массу. Разровнять ее ножом или кондитерской гребенкой. Уменьшить температуру духовки до 150С и выпекать пирог еще 30 минут.
Этот пирог можно делать не только со сливой, но и с другими фруктами и ягодами.
Для более красивого верха пирога белки можно выдавить из кондитерского мешка в виде спирали или небольших кучек.
Приятного аппетита!
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