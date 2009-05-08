



У этого пирога очень нежное и вкусное тесто, сочная начинка из слив и хрустящая корочка из безе.

Ингредиенты:

( для формы диаметром 22х24 см):

Для теста:

сливочное масло - 125 г

сахар - 159 г

яйцо - 1 шт. и желток - 2 шт.

молоко - 100 мл

соль - треть чайной ложки

ванильный сахар - 1 ч.л.

разрыхлитель - 1 ч.л.

мука - 160 г

Для начинки:

сливы - 7 - 8 шт.

сахар - 1 ст.л.

Для безе:

белки - 2шт.

сахар - 100 г

лимонный сок - 1 ч.л.

крахмал - 1 ч.л.

Приготовление:

Сливы разрезать на половинки и удалить косточки.

Растереть сливочное масло с сахаром, ванильным сахаром и солью. Добавить по одному желтки и яйцо, взбивая после каждого добавления. Затем добавить молоко и взбить до однородности.

Муку просеять с разрыхлителем.

Добавить просеянную муку в приготовленную смесь и перемешать до получения однородного теста.

На дно разъемной формы уложить бумагу для выпечки. Смазать бумагу и бока формы сливочным или растительным маслом. Выложить тесто в форму, разровнять его.

Половинки слив выложить на тесто.

Поставить форму в духовку и выпекать 20 минут при температуре 180С.

В это время взбить белки с сахаром и лимонным соком в крутую пену. В конце взбивания добавить 1 чайную ложку крахмала.

Вынуть пирог из духовки. На горячий пирог нанести ровным слоем белковую массу. Разровнять ее ножом или кондитерской гребенкой. Уменьшить температуру духовки до 150С и выпекать пирог еще 30 минут.

Этот пирог можно делать не только со сливой, но и с другими фруктами и ягодами.

Для более красивого верха пирога белки можно выдавить из кондитерского мешка в виде спирали или небольших кучек.

Приятного аппетита!



Источник

Со всеми важными вопросами обращаться в личку со ссылкой на рецепт