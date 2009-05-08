Яблочный пирог является одним из самых востребованных пирогов в мире. Это связано с тем, что яблоки произрастают на всей умеренной полосе, что делает их самым доступным фруктом в большом количестве регионов. Поэтому приготовление яблочных пирогов для европейцев — это обыденность. Существует огромное количество разнообразных рецептов яблочных пирогов.

В Средние века яблочные пироги ассоциировались со сбором урожая и осенью. Именно в период созревания яблок начинали готовить выпечку. Для большинства этот ритуал сохранился и сегодня.

Приготовим яблочный пирог, который очень похож на десерт.

Ингредиенты теста для яблочного десерта:

яйца — 2 шт.;

сахар — 50 г;

растительное масло — 80 мл;

разрыхлитель — 8 г;

мука — 340 г.

Ингредиенты для начинки:

яблоки — 2 шт.;

сахар — 2 ст. л.;

сливочное масло — ст. л.;

корица — щепотка;

абрикосовый джем — 2 ст. л.

Ингредиенты для глазури:

яичный белок;

сахарная пудра — 125 г;

абрикосовый джем — 2 ст. л.

Приготовление яблочного десерта:

Очищаем от семенных коробочек и кожуры яблоки, натираем их на крупной терке. В сковороде смешиваем яблочную массу с корицей и сахаром, добавляем сливочное масло.

Обжариваем яблочную массу до легкого золотистого цвета и растворения сахара. Перекладываем массу на тарелку и даем остыть.





Для приготовления теста разбиваем в миску яйца, высыпаем сахар и тщательно смешиваем до растворения песчинок. Вливаем в яичную смесь растительное масло, высыпаем частями муку и разрыхлитель, замешиваем тесто.

Вымешиваем мягкий и эластичный колобок, который делим на две равные части.





Одну из частей теста раскатываем в прямоугольник, равный размеру формы для выпечки.

Формируем также небольшие бортики из этого пласта теста, дно смазываем абрикосовым джемом. Выкладываем на слой из джема яблочную начинку ровным слоем.





Раскатываем аналогично второй колобок теста. Выкладываем второй пласт наверх начинки, запечатываем края и протыкаем верхушку вилкой.

Для глазури взбиваем не до пышности миксером белок, высыпаем к нему сахарную пудру. Продолжаем взбивать до соединения белка и пудры, выливаем глазурь на поверхность пирога.





Кладем джем в кондитерский мешок и делаем узор — клеточки.





Выпекаем десерт при 180 градусах 35-40 минут.





Получается необычный эффектный пирог благодаря верхнему слою из глазури. Этот яблочный пирог удивит всех гостей.

Источник