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Возьмите 2 яблока и 2 яйца. Французский яблочный пирог «с трещинками» — удивит всех гостей

Понедельник, 13 Ноября 2023 г. 09:27 + в цитатник
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Яблочный пирог является одним из самых востребованных пирогов в мире. Это связано с тем, что яблоки произрастают на всей умеренной полосе, что делает их самым доступным фруктом в большом количестве регионов. Поэтому приготовление яблочных пирогов для европейцев — это обыденность. Существует огромное количество разнообразных рецептов яблочных пирогов.
 
В Средние века яблочные пироги ассоциировались со сбором урожая и осенью. Именно в период созревания яблок начинали готовить выпечку. Для большинства этот ритуал сохранился и сегодня.
 
Приготовим яблочный пирог, который очень похож на десерт.
 
Ингредиенты теста для яблочного десерта:
 
яйца — 2 шт.;
сахар — 50 г;
растительное масло — 80 мл;
разрыхлитель — 8 г;
мука — 340 г.
Ингредиенты для начинки:
 
яблоки — 2 шт.;
сахар — 2 ст. л.;
сливочное масло — ст. л.;
корица — щепотка;
абрикосовый джем — 2 ст. л.
Ингредиенты для глазури:
 
яичный белок;
сахарная пудра — 125 г;
абрикосовый джем — 2 ст. л.
Приготовление яблочного десерта:
Очищаем от семенных коробочек и кожуры яблоки, натираем их на крупной терке. В сковороде смешиваем яблочную массу с корицей и сахаром, добавляем сливочное масло.
 
Обжариваем яблочную массу до легкого золотистого цвета и растворения сахара. Перекладываем массу на тарелку и даем остыть.
 


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Для приготовления теста разбиваем в миску яйца, высыпаем сахар и тщательно смешиваем до растворения песчинок. Вливаем в яичную смесь растительное масло, высыпаем частями муку и разрыхлитель, замешиваем тесто.
 
Вымешиваем мягкий и эластичный колобок, который делим на две равные части.
 


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Одну из частей теста раскатываем в прямоугольник, равный размеру формы для выпечки.
 
Формируем также небольшие бортики из этого пласта теста, дно смазываем абрикосовым джемом. Выкладываем на слой из джема яблочную начинку ровным слоем.


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Раскатываем аналогично второй колобок теста. Выкладываем второй пласт наверх начинки, запечатываем края и протыкаем верхушку вилкой.
 
Для глазури взбиваем не до пышности миксером белок, высыпаем к нему сахарную пудру. Продолжаем взбивать до соединения белка и пудры, выливаем глазурь на поверхность пирога.


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Кладем джем в кондитерский мешок и делаем узор — клеточки.


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Выпекаем десерт при 180 градусах 35-40 минут.


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Получается необычный эффектный пирог благодаря верхнему слою из глазури. Этот яблочный пирог удивит всех гостей.

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Рубрики:  пироги/песочное тесто, бисквит
Моя_кулинарная_книга
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