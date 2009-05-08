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Творожно-банановые кексы
Я очень люблю выпечку с бананами, она не требует дополнительных ароматизаторов, ванилина - банан придает выпечке очень выраженный банановый вкус и аромат.
Готовлю творожно-банановые кексы по этому рецепту уже довольно давно, рецепт проверен мною много раз. Поэтому будьте уверены, если гости нагрянут неожиданно, за 45 минут такие кексики будут готовы - как раз, когда вы плавно перейдете с гостями к чаепитию.
Подготовим все продукты для кексов с творогом и бананом.
Сахар и яйца взобьем вилкой или венчиком. Можно и миксером, при желании.
Масло растопим в микроволновой печи и добавим в миску.
Добавим соду, погашенную уксусом, можно также добавить ванилин по желанию.
Бананы и творог пробьем в блендере пару минут до получения однородной массы.
Выкладываем бананово-творожную смесь в тесто.
В самом конце порциями добавляем муку, перемешивая тесто.
В итоге у нас получится вот такое тесто.
Если у вас силиконовые формочки, их не нужно смазывать маслом. Формочки из любого другого материала следует внутри смазать растительным или сливочным маслом. Каждую формочку заполняем тестом на две трети, в процессе выпечки творожно-банановые кексы поднимутся. Отправляем противень с кексами в разогретую до 190-200 градусов С духовку на 25-30 минут.
Готовые кексы достаем из духовки, даем им остыть немного в формочках.
Выкладываем творожно-банановые кексы на блюдо, посыпаем их сахарной пудрой и подаем к столу.
Приятного чаепития!
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|прочая выпечка, пирожки, кексы, рулеты,пряники/кексы
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