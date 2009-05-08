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Творожно-банановые кексы

Понедельник, 13 Ноября 2023 г. 09:19 + в цитатник
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Ароматные и простые в приготовлении кексы с творогом и бананом очень понравятся и взрослым, и детям! Готовим в силиконовых формочках.
Ингредиенты
Банан - 2 шт. (небольшие)
 
Творог - 200 г
 
Мука - 2 стакана
 
Яйцо куриное - 2 шт.
 
Сахар - 1 стакан
 
Сливочное масло - 200 г
 
Сода - 1 ч.л.
 
Уксус - 0,5 ч.л.
 
Стакан = 250 мл

Процесс приготовления

Я очень люблю выпечку с бананами, она не требует дополнительных ароматизаторов, ванилина - банан придает выпечке очень выраженный банановый вкус и аромат.

 

Готовлю творожно-банановые кексы по этому рецепту уже довольно давно, рецепт проверен мною много раз. Поэтому будьте уверены, если гости нагрянут неожиданно, за 45 минут такие кексики будут готовы - как раз, когда вы плавно перейдете с гостями к чаепитию.

 

Подготовим все продукты для кексов с творогом и бананом.

 

Ингредиенты для творожно-банановых кексов

 

Сахар и яйца взобьем вилкой или венчиком. Можно и миксером, при желании.

 

Соединить сахар с яйцами

 

Масло растопим в микроволновой печи и добавим в миску.

 

Влить масло

 

Добавим соду, погашенную уксусом, можно также добавить ванилин по желанию.

 

Всыпать соду

 

Бананы и творог пробьем в блендере пару минут до получения однородной массы.

 

Положить в блендер банан и творог

 

Выкладываем бананово-творожную смесь в тесто.

 

Положить творожно-банановую смесь в тесто

 

В самом конце порциями добавляем муку, перемешивая тесто.

 

Всыпать муку

 

В итоге у нас получится вот такое тесто.

 

Готовое тесто

 

Если у вас силиконовые формочки, их не нужно смазывать маслом. Формочки из любого другого материала следует внутри смазать растительным или сливочным маслом. Каждую формочку заполняем тестом на две трети, в процессе выпечки творожно-банановые кексы поднимутся. Отправляем противень с кексами в разогретую до 190-200 градусов С духовку на 25-30 минут.

 

Разложить тесто по формочкам

 

Готовые кексы достаем из духовки, даем им остыть немного в формочках.

 

Рецепт творожно-банановых кексов

 

Выкладываем творожно-банановые кексы на блюдо, посыпаем их сахарной пудрой и подаем к столу.

 

Фото творожно-банановых кексов

 

Приятного чаепития!

 

Творожно-банановые кексы

Рецепты банановых кексов
Рубрики:  прочая выпечка, пирожки, кексы, рулеты,пряники/кексы
Моя_кулинарная_книга
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