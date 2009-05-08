Я очень люблю выпечку с бананами, она не требует дополнительных ароматизаторов, ванилина - банан придает выпечке очень выраженный банановый вкус и аромат.

Готовлю творожно-банановые кексы по этому рецепту уже довольно давно, рецепт проверен мною много раз. Поэтому будьте уверены, если гости нагрянут неожиданно, за 45 минут такие кексики будут готовы - как раз, когда вы плавно перейдете с гостями к чаепитию.

Подготовим все продукты для кексов с творогом и бананом.

Сахар и яйца взобьем вилкой или венчиком. Можно и миксером, при желании.

Масло растопим в микроволновой печи и добавим в миску.

Добавим соду, погашенную уксусом, можно также добавить ванилин по желанию.

Бананы и творог пробьем в блендере пару минут до получения однородной массы.

Выкладываем бананово-творожную смесь в тесто.

В самом конце порциями добавляем муку, перемешивая тесто.

В итоге у нас получится вот такое тесто.

Если у вас силиконовые формочки, их не нужно смазывать маслом. Формочки из любого другого материала следует внутри смазать растительным или сливочным маслом. Каждую формочку заполняем тестом на две трети, в процессе выпечки творожно-банановые кексы поднимутся. Отправляем противень с кексами в разогретую до 190-200 градусов С духовку на 25-30 минут.

Готовые кексы достаем из духовки, даем им остыть немного в формочках.

Выкладываем творожно-банановые кексы на блюдо, посыпаем их сахарной пудрой и подаем к столу.

Приятного чаепития!