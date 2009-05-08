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Нежный праздничный салат для всей семьи. Бюджетный рецепт

Пятница, 10 Ноября 2023 г. 10:20 + в цитатник
Ipola все записи автора

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Салаты — это очень древнее блюдо. Вероятно, из-за того, что салаты — блюдо элементарное, они и стали готовиться так давно. В салаты изначально добавлялась только зелень и лук. Но, в процессе развития цивилизации и кулинарии, салаты тоже стали развиваться.
 
В процессе модернизации блюда, люди научились добавлять в салаты грибы, овощи, сыры и мясо. Благодаря столь смелым экспериментам, салаты зарекомендовали себя во всех кухнях стран. У каждого государства есть свое узнаваемое блюдо.
 
Например, все знают про Оливье или Сельдь под шубой. Стоит рассказать про еще один салат для праздника.
 
Ингредиенты для праздничного салата:
 
Лук — шт.;
Яйца — 5 шт.;
Огурец — 1 шт.;
Тунец консервы — 200 г;
Сыр — 150 г;
Майонез;
Соль — ½ ч. л.;
Перец черный молотый — щепотка;
Паприка — щепотка;
Уксус 9 % — 50 мл.
Приготовление праздничного салата:
Нарезаем маленькими квадратиками лук, вливаем к нему уксус и воду в равных пропорциях. Оставляем лук мариноваться в уксусной воде.
 
Отвариваем яйца вкрутую, очищаем и натираем на плоскую форму в кондитерское кольцо на мелкой терке. Солим яичный слой и посыпаем черным молотым перцем.
 
Разминаем консервированный тунец, отделяем от жидкости. Смазываем слой из яиц майонезом, выкладываем на него ровный слой тунца.
 
Отжимаем лук от маринада, выкладываем на рыбный слой. Очищаем огурец от кожуры и натираем на мелкой терке на слой из лука. Смазываем тонким слоем майонеза огуречный слой, посыпаем перцем.
 
Натираем мелко сыр, посыпаем им верхушку салата. Снимаем кольцо и оставляем салат на пару часов для пропитки.

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Получается нежный праздничный салат для всей семьи.


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Рубрики:  салаты
Моя_кулинарная_книга
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Процитировано 14 раз
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