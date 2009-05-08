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Вот как надо готовить хек. Самый вкусный ужин из рыбы: по другим рецептам больше не готовлю

Среда, 08 Ноября 2023 г. 10:04 + в цитатник
Ipola все записи автора

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Готовить рыбу бывает сложно, так как она пригорает, теряет свою сочность и приобретает сомнительный аромат.
 
Для того, чтобы рыбные изделия не были сухими, не пригорали, стоит соблюдать несколько правил приготовления.
 
Во-первых, оптимальной посудой для готовки рыбы является чугунная сковорода. В ней мясо рыбы не теряет сочности.
 
Во-вторых, мариновать лучше небольшие куски рыбы, нежели целую тушу. Маленькие куски быстрее впитывают маринад.
 
Жарить рыбу или запекать можно не только на подсолнечном, но и на других видах масла.
 
Расскажем, как приготовить тушеный хек для ужина.
 
Ингредиенты для тушеного хека:
 
Рыба хек — 900 г;
Рыба треска — 600 г;
Репчатый лук — 2 шт.;
Морковь — 1 шт.;
Вода — 200 мл;
Томатная паста — 2 ст. л.;
Сахар — 1 ч. л.;
Черный перец — 0,5 ч. л.;
Паприка — 1 ч. л.;
Приправа для рыб — 0,5 ч. л.;
Лавровый лист — 1 шт.;
Перец горошек — 10 шт.;
Мука — 2 ст. л.;
Соль — ½ ч. л.
Приготовление тушеного хека:
Оба вида рыбы очищаем от внутренностей, жабр и плавников, удаляем головы. Нарезаем хек и треску на небольшие кусочки.
 
В миску с мукой высыпаем черный перец, паприку, приправу для рыбы и соль. Обваливаем куски рыбы в муке со специями.
 
В сковороде с растительным маслом на сильном огне обжариваем хек и треску с обеих сторон до золотистой корочки. После обжарки выкладываем рыбу на отдельное блюдо.
 


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Натираем на крупной терке очищенную морковь, нарезаем четверть кольцами репчатый лук. В той же сковороде обжариваем лук и морковь вместе с лавровым листом, черным перцем и томатной пастой.
 
Для баланса вкуса к овощам высыпаем сахар, солим по вкусу. Вливаем к перемешанным овощам 200 мл воды, снова смешиваем. Под крышкой овощную массу доводим до кипения, а затем выкладываем рыбные кусочки.
 


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Под крышкой на медленном огне тушим рыбу в течение 15 минут. Потом переворачиваем рыбные кусочки, тушим аналогично 5-7 минут.
 
По вкусу шинкуем к рыбе кинзу и петрушку, посыпаем ей блюдо. Накрываем рыбу крышкой и продолжаем тушить 10 минут.


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Томатный соус с овощами отлично впитывается в рыбное мясо. Из-за этого хек и треска получают новые вкусовые нотки и становятся очень сочными.

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Рубрики:  блюда из рыбы
Моя_кулинарная_книга
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