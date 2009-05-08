Готовить рыбу бывает сложно, так как она пригорает, теряет свою сочность и приобретает сомнительный аромат.

Для того, чтобы рыбные изделия не были сухими, не пригорали, стоит соблюдать несколько правил приготовления.

Во-первых, оптимальной посудой для готовки рыбы является чугунная сковорода. В ней мясо рыбы не теряет сочности.

Во-вторых, мариновать лучше небольшие куски рыбы, нежели целую тушу. Маленькие куски быстрее впитывают маринад.

Жарить рыбу или запекать можно не только на подсолнечном, но и на других видах масла.

Расскажем, как приготовить тушеный хек для ужина.

Ингредиенты для тушеного хека:

Рыба хек — 900 г;

Рыба треска — 600 г;

Репчатый лук — 2 шт.;

Морковь — 1 шт.;

Вода — 200 мл;

Томатная паста — 2 ст. л.;

Сахар — 1 ч. л.;

Черный перец — 0,5 ч. л.;

Паприка — 1 ч. л.;

Приправа для рыб — 0,5 ч. л.;

Лавровый лист — 1 шт.;

Перец горошек — 10 шт.;

Мука — 2 ст. л.;

Соль — ½ ч. л.

Приготовление тушеного хека:

Оба вида рыбы очищаем от внутренностей, жабр и плавников, удаляем головы. Нарезаем хек и треску на небольшие кусочки.

В миску с мукой высыпаем черный перец, паприку, приправу для рыбы и соль. Обваливаем куски рыбы в муке со специями.

В сковороде с растительным маслом на сильном огне обжариваем хек и треску с обеих сторон до золотистой корочки. После обжарки выкладываем рыбу на отдельное блюдо.





Натираем на крупной терке очищенную морковь, нарезаем четверть кольцами репчатый лук. В той же сковороде обжариваем лук и морковь вместе с лавровым листом, черным перцем и томатной пастой.

Для баланса вкуса к овощам высыпаем сахар, солим по вкусу. Вливаем к перемешанным овощам 200 мл воды, снова смешиваем. Под крышкой овощную массу доводим до кипения, а затем выкладываем рыбные кусочки.





Под крышкой на медленном огне тушим рыбу в течение 15 минут. Потом переворачиваем рыбные кусочки, тушим аналогично 5-7 минут.

По вкусу шинкуем к рыбе кинзу и петрушку, посыпаем ей блюдо. Накрываем рыбу крышкой и продолжаем тушить 10 минут.





Томатный соус с овощами отлично впитывается в рыбное мясо. Из-за этого хек и треска получают новые вкусовые нотки и становятся очень сочными.

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