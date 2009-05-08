Это рецепт для тех, кто наготовил огромное количество варенья, повидла и джемов в прошлом году. Не успели умять всё это добро, а на подходе уже свежие ягодки и фрукты? Не расстраивайтесь и смотрите, как готовится потрясающий кекс! Этот рецепт даже не нужно записывать, до того он простой. К тому же выпечка вам так понравится, что готовить вы ее будете если не каждый день, то несколько раз в неделю точно. Кроме того, кекс с джемом — настоящая находка для любителей пить чай не просто так!

Ингредиенты

Яйцо — 2 шт.

Сахар — 50 г

Ванильный сахар — 8 г

Молоко — 50 мл

Подсолнечное масло — 50 мл

Разрыхлитель — 16 г

Сливочное масло — 20 г

Пшеничная мука — 100 г

Абрикосовый джем — по вкусу

Кокосовая стружка — по вкусу

Приготовление

Хорошенько смешайте яйца с сахаром и ванильным сахаром.





Влейте молоко и перемешайте. Добавьте растительное масло и снова перемешайте.





Всыпьте муку, перемешайте до гладкости. Просейте разрыхлитель и снова перемешайте ингредиенты до однородного состояния.





Смажьте форму для кекса размягченным сливочным маслом, слегка присыпьте мукой и залейте часть теста.





Равномерно выложите джем и залейте оставшимся тестом. Выпекайте кекс полчаса в духовке, разогретой до 180 °С.







Смажьте верхушку выпечки джемом и присыпьте кокосовой стружкой.

Джем можно заменить не очень жидким вареньем или даже свежими ягодами. Предварительно промойте их и промокните от лишней влаги, присыпьте крахмалом. Ставьте чайник и готовьтесь наслаждаться нежной домашней выпечкой!



