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Это рецепт для тех, кто наготовил огромное количество варенья, повидла и джемов в прошлом году. Не успели умять всё это добро, а на подходе уже свежие ягодки и фрукты? Не расстраивайтесь и смотрите, как готовится потрясающий кекс! Этот рецепт даже не нужно записывать, до того он простой. К тому же выпечка вам так понравится, что готовить вы ее будете если не каждый день, то несколько раз в неделю точно. Кроме того, кекс с джемом — настоящая находка для любителей пить чай не просто так!
Ингредиенты
Яйцо — 2 шт.
Сахар — 50 г
Ванильный сахар — 8 г
Молоко — 50 мл
Подсолнечное масло — 50 мл
Разрыхлитель — 16 г
Сливочное масло — 20 г
Пшеничная мука — 100 г
Абрикосовый джем — по вкусу
Кокосовая стружка — по вкусу
Приготовление
Хорошенько смешайте яйца с сахаром и ванильным сахаром.
Влейте молоко и перемешайте. Добавьте растительное масло и снова перемешайте.
Всыпьте муку, перемешайте до гладкости. Просейте разрыхлитель и снова перемешайте ингредиенты до однородного состояния.
Смажьте форму для кекса размягченным сливочным маслом, слегка присыпьте мукой и залейте часть теста.
Равномерно выложите джем и залейте оставшимся тестом. Выпекайте кекс полчаса в духовке, разогретой до 180 °С.
Смажьте верхушку выпечки джемом и присыпьте кокосовой стружкой.
Джем можно заменить не очень жидким вареньем или даже свежими ягодами. Предварительно промойте их и промокните от лишней влаги, присыпьте крахмалом. Ставьте чайник и готовьтесь наслаждаться нежной домашней выпечкой!