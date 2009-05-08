Шарлотка является одним из самых популярных рецептов яблочного пирога. Однако, не все знают, что шарлотка — это французский десерт из яблок. Классический французский рецепт шарлотки подразумевает добавление заварного крема, ликера и иных фруктов, кроме яблок.

В СНГ из шарлотки было решено исключить алкоголь и заварной крем. В итоге получился более скудный по вкусу яблочный пирог. Но, весьма бюджетный, что нравилось многих хозяйкам в СССР.

До XX века шарлотку могли себе позволить лишь люди из высшего общества, ибо шарлотка готовилась строго по французским правилам.

Поделимся рецептом современной пышной шарлотки.

Ингредиенты для шарлотки:

Яблоки — 4 шт.;

Сахар — 160 г;

Мука — 160 г;

Яйца — 4 шт.;

Ингредиенты для розочек:

Яблоки — 4 шт.;

Вода — 500 мл;

Сахар — 120 г;

Сок половинки лимона.

Приготовление шарлотки:

Для розочек на шарлотке не очищаем яблоки, убираем лишь семенные коробочки. Нарезаем яблоки тонкими дольками — толщина 1-2 мм.

В кастрюлю выливаем воду и лимонный сок, высыпаем сахар и доводим до кипения. Выкладываем в сироп яблочные дольки и варим в течение пары минут — не больше.

Рекомендуется разделить яблоки на 2 части и варить отдельно. После варки выкладываем каждую дольку отдельно на тарелку, чтобы стекла вода.

Для теста очищаем яблоки и нарезаем на небольшие кубики. В миску разбиваем яйца, высыпаем соль и сахарный песок. Взбиваем яйца миксером сперва на малых, а затем на больших оборотах 8 минут.

Высыпаем муку в яичную пышную массу, аккуратно замешиваем тесто. В тесто выкладываем яблочные кусочки, перемешиваем.





Застилаем форму для выпечки пергаментом — дно и стенки. Выкладываем в форму тесто ровным слоем. На доску кладем внахлест 6-7 долек яблок, отваренных заранее в сиропе. Сворачиваем дольки в рулет — получаем розочку.

Сажаем розочки в тесто.

Выпекаем пирог при 180 градусах 35-40 минут в духовке.





Готовность пирога не забываем проверять деревянной шпажкой — она должна выйти из пирога сухой. Пирог по желанию посыпаем сахарной пудрой.

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