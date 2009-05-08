Этот рецепт еще с советских времен. Сейчас он у меня один из самых ходовых, особенно когда есть мягкая капуста. Можно, конечно, и из зимней приготовить, но с молодой летней получается очень нежно. А аппетитно как! Ведь капуста у меня не простая, а в необычной поджарке, да еще и с ароматной колбаской. Возможно многие, про эту вкусноту давно уже все забыли.

Ингредиенты:

капуста - 800 г

охотничьи колбаски - 200 г

чеснок - 5 зубч.

яйцо - 2 шт.

сметана - 1 ст.л.

сухие травы - 1 ч.л.

соль, перец - по вкусу

Приготовление:

Для этого блюда подходит любая варено-копченая колбаса, но маленькие охотничьи колбаски лучше всего. Нарезать их тонкими кружочками слегка наискосок.

Отправить на сковороду с небольшим количеством растительного масла и обжарить в течение 3-х - 4-х минут на среднем огне. Затем их убрать со сковороды.

Далее капуста и чеснок. Капусту не шинковать, а нарезать довольно крупными квадратиками. Присолить и слегка помять руками.

Чеснок нарезать тонкими пластиночками и отправить на сковороду из-под колбасы. Обжарить его 1 минуту. После этого выложить туда капусту и жарить примерно 10 минут на огне выше среднего. За это время приготовить заливку, которую называю "поджаркой", так как капуста в ней поджаривается просто великолепно. Смешать яйца, ароматные травы, сметану, соль и перец. Взбить венчиком и залить смесью капусту. Жарить капусту в заливке еще 2 минуты. Огонь снизить до ниже среднего, чтобы яйца не подгорели. И в самом конце добавить в капусту поджаренные колбаски, свежий зеленый лук и, перемешивая, подержать на огне еще 2 минуты, чтобы колбаски разогрелись. Все готово. Приятного аппетита!

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