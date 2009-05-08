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До чего же вкусная капуста. Этот рецепт почти никто не помнит, а у меня он самый ходовой

Четверг, 26 Октября 2023 г. 11:00 + в цитатник
Galche все записи автора

Как вспомнил рецепт с советских времен, так и начал готовить постоянно. Сейчас он у меня один из самых ходовых, особенно когда идет мягкая капуста.-8

Этот рецепт еще с советских времен. Сейчас он у меня один из самых ходовых, особенно когда есть мягкая капуста. Можно, конечно, и из зимней приготовить, но с молодой летней получается очень нежно. А аппетитно как! Ведь капуста у меня не простая, а в необычной поджарке, да еще и с ароматной колбаской. Возможно многие, про эту вкусноту давно уже все забыли.

Ингредиенты:

  • капуста - 800 г
  • охотничьи колбаски - 200 г
  • чеснок - 5 зубч.
  • яйцо - 2 шт.
  • сметана - 1 ст.л.
  • сухие травы - 1 ч.л.
  • соль, перец - по вкусу

Приготовление:

Для этого блюда подходит любая варено-копченая колбаса, но маленькие охотничьи колбаски лучше всего. Нарезать их тонкими кружочками слегка наискосок.

Как вспомнил рецепт с советских времен, так и начал готовить постоянно. Сейчас он у меня один из самых ходовых, особенно когда идет мягкая капуста.-2

Отправить на сковороду с небольшим количеством растительного масла и обжарить в течение 3-х - 4-х минут на среднем огне. Затем их убрать со сковороды.

Как вспомнил рецепт с советских времен, так и начал готовить постоянно. Сейчас он у меня один из самых ходовых, особенно когда идет мягкая капуста.-3

Далее капуста и чеснок. Капусту не шинковать, а нарезать довольно крупными квадратиками. Присолить и слегка помять руками.

Как вспомнил рецепт с советских времен, так и начал готовить постоянно. Сейчас он у меня один из самых ходовых, особенно когда идет мягкая капуста.-4
 
Чеснок нарезать тонкими пластиночками и отправить на сковороду из-под колбасы. Обжарить его 1 минуту. После этого выложить туда капусту и жарить примерно 10 минут на огне выше среднего.

За это время приготовить заливку, которую называю "поджаркой", так как капуста в ней поджаривается просто великолепно. Смешать яйца, ароматные травы, сметану, соль и перец.

Как вспомнил рецепт с советских времен, так и начал готовить постоянно. Сейчас он у меня один из самых ходовых, особенно когда идет мягкая капуста.-5

Взбить венчиком и залить смесью капусту. Жарить капусту в заливке еще 2 минуты. Огонь снизить до ниже среднего, чтобы яйца не подгорели.
Как вспомнил рецепт с советских времен, так и начал готовить постоянно. Сейчас он у меня один из самых ходовых, особенно когда идет мягкая капуста.-6
И в самом конце добавить в капусту поджаренные колбаски, свежий зеленый лук и, перемешивая, подержать на огне еще 2 минуты, чтобы колбаски разогрелись.
Как вспомнил рецепт с советских времен, так и начал готовить постоянно. Сейчас он у меня один из самых ходовых, особенно когда идет мягкая капуста.-7
Все готово.
Приятного аппетита!
Как вспомнил рецепт с советских времен, так и начал готовить постоянно. Сейчас он у меня один из самых ходовых, особенно когда идет мягкая капуста.-8

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Рубрики:  блюда из овощей
Моя_кулинарная_книга
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