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До чего же вкусная капуста. Этот рецепт почти никто не помнит, а у меня он самый ходовой
Этот рецепт еще с советских времен. Сейчас он у меня один из самых ходовых, особенно когда есть мягкая капуста. Можно, конечно, и из зимней приготовить, но с молодой летней получается очень нежно. А аппетитно как! Ведь капуста у меня не простая, а в необычной поджарке, да еще и с ароматной колбаской. Возможно многие, про эту вкусноту давно уже все забыли.
Ингредиенты:
Приготовление:
Для этого блюда подходит любая варено-копченая колбаса, но маленькие охотничьи колбаски лучше всего. Нарезать их тонкими кружочками слегка наискосок.
Отправить на сковороду с небольшим количеством растительного масла и обжарить в течение 3-х - 4-х минут на среднем огне. Затем их убрать со сковороды.
Далее капуста и чеснок. Капусту не шинковать, а нарезать довольно крупными квадратиками. Присолить и слегка помять руками.
За это время приготовить заливку, которую называю "поджаркой", так как капуста в ней поджаривается просто великолепно. Смешать яйца, ароматные травы, сметану, соль и перец.
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