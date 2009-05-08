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Рецепт без яиц и кефира. Вкусные оладьи: приготовила гору, а съели за 3 минуты

Четверг, 26 Октября 2023 г. 10:40 + в цитатник
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Оказывается, оладьи являются далеко не славянским традиционным блюдом. Таким оладьи стали лишь в IX веке. Но, до этого времени оладьи готовили, например, в Древней Греции. Оттуда и пришло в славянские языки слово “эладон”, означающее приготовленные на масле.
 
В славянских языках слово оладьи было изменено из-за произношения. При этом способ приготовления оладий оставался прежним. Людей, любивших оладьи, называли оладышниками.
 
Сейчас оладьи для нас — это типичное блюдо на завтрак. Но, не стоит забывать, насколько древний этот рецепт.
 
Ингредиенты для оладий:
 
Сахар — 1 ст.л.;
Соль — 1\2 ч.л.;
Вода — 250 мл;
Дрожжи сухие — 1 ч.л.;
Мука — 260 г;
Масло растительное — 1 ст.л.
Приготовление оладий:
В миску выливаем теплую воду, высыпаем сухие дрожжи и сахарный песок, перемешиваем. В дрожжевую жидкость высыпаем соль, вливаем растительное масло и снова перемешиваем.
 
Постепенно частями высыпаем в дрожжевую жидкость муку, замешиваем липкое густое тесто. Оставляем тесто под пищевой пленкой на 30-40 минут.
 
Далее тесто не перемешиваем, чтобы сохранить пышность. В сковороде разогреваем растительное масло, выкладываем на поверхность будущие оладьи.
 


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Обжариваем оладьи с обеих сторон на среднем огне до золотистого цвета обязательно под крышкой. Иначе сохранить пышность оладий не получится.
 
В итоге мы имеем постные пышные оладьи, которые не отличить от обычных.


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Подавать оладьи можно со сметаной или с вареньем! Приятного аппетита!


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Рубрики:  блины, оладьи
Моя_кулинарная_книга
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