Оказывается, оладьи являются далеко не славянским традиционным блюдом. Таким оладьи стали лишь в IX веке. Но, до этого времени оладьи готовили, например, в Древней Греции. Оттуда и пришло в славянские языки слово “эладон”, означающее приготовленные на масле.

В славянских языках слово оладьи было изменено из-за произношения. При этом способ приготовления оладий оставался прежним. Людей, любивших оладьи, называли оладышниками.

Сейчас оладьи для нас — это типичное блюдо на завтрак. Но, не стоит забывать, насколько древний этот рецепт.

Ингредиенты для оладий:

Сахар — 1 ст.л.;

Соль — 1\2 ч.л.;

Вода — 250 мл;

Дрожжи сухие — 1 ч.л.;

Мука — 260 г;

Масло растительное — 1 ст.л.

Приготовление оладий:

В миску выливаем теплую воду, высыпаем сухие дрожжи и сахарный песок, перемешиваем. В дрожжевую жидкость высыпаем соль, вливаем растительное масло и снова перемешиваем.

Постепенно частями высыпаем в дрожжевую жидкость муку, замешиваем липкое густое тесто. Оставляем тесто под пищевой пленкой на 30-40 минут.

Далее тесто не перемешиваем, чтобы сохранить пышность. В сковороде разогреваем растительное масло, выкладываем на поверхность будущие оладьи.





Обжариваем оладьи с обеих сторон на среднем огне до золотистого цвета обязательно под крышкой. Иначе сохранить пышность оладий не получится.

В итоге мы имеем постные пышные оладьи, которые не отличить от обычных.





Подавать оладьи можно со сметаной или с вареньем! Приятного аппетита!





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