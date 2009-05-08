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Привезла рецепт из Италии. Пирог за 15 минут — это так вкусно

Понедельник, 16 Октября 2023 г. 09:09 + в цитатник
Ipola все записи автора

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Выпечка с орехами считается одной из самых ароматных и вкусных. Как правило, с орехами создаются интересные и необычные десерты. Несправедливо, что ореховые торты уступают по популярности шоколадным или фруктовым.
 
Стоит обратить внимание на торты с грецкими орехами. Они полезные, так как орехи в начинке сохраняют свои полезные свойства. Например, грецкие орехи защищают от старения организм.
 
Также в грецких орехах есть много витаминов, нужных человеку.
 
Создадим самостоятельно торт из грецких орехов.
 
Ингредиенты бисквита для пирога с грецкими орехами:
 
сливочное масло — 70г;
сахар — 70 г;
ванильный сахар — 8 г;
яйца — 2 шт.;
сметана — 130 г;
мука — 150 г;
разрыхлитель — 10 г.
Ингредиенты для начинки:
 
грецкие орехи — 100 г;
сахар — 70 г;
сливочное масло — 30 г.
Приготовление пирога с грецкими орехами:
 
В тару выкладываем сливочное масло, высыпаем сахарный песок и ванильный сахар, взбиваем миксером до растворения песчинок. Разбиваем в сливочное масло яйца, взбиваем до однородности.
 
Аналогично взбиваем сметану в яичной смеси. Соединяем муку с разрыхлителем, просеиваем в яичную смесь, замешиваем тесто.
 


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Грецкие орехи дробим в блендере до состояния крошки среднего размера. В крошку высыпаем сахар и растопленное сливочное масло, смешиваем.

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В форму для выпечки выкладываем пергамент, а затем ½ часть теста, распределяем равномерно. На тесто кладем ½ часть начинки ровным слоем, накрываем остатками теста.


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На слой из теста снова кладем ореховую начинку, также ровным слоем.


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Выпекаем пирог при 180 градусах 35 минут.
 
После приготовления достаем торт из формы и остужаем.


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Приятного чаепития!

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Рубрики:  пироги/песочное тесто, бисквит
Моя_кулинарная_книга
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