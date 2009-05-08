Существует множество видов дизайна тортов — классический, свадебный, детский, корейский стиль и прочие. В основном такими стилями промышляют самостоятельные кондитеры.

Помимо этого есть домашние торты — приготовленные своими руками. Рецептом одного из таких тортов поделимся.

Ингредиенты теста для торта “Алла”:

мука — 250 г;

яйца — 2 шт.;

сметана — 150 г;

мед — 1,5 ст.л.;

орехи грецкий — 100 г;

разрыхлитель — 2,5 ч.л.;

растительное масло — 3 ст.л.;

сахар — 200 г.

Ингредиенты для крема:

сметана 25% — 350 г;

сахарная пудра — 100 г;

сгущенное молоко — 150 г;

лимонный сок — 2 ч.л.

Приготовление торта “Алла”:

Разбиваем в глубокую тару яйца, смешиваем с сахарным песком до растворения песчинок. Добавляем в яичную смесь сметану, растительное масло и мед, перемешиваем.

Соединяем муку с разрыхлителем, просеиваем в яичную массу, замешиваем бисквитное тесто без комков. Дробим в блендере орехи до состояния мелкой крошки.

Ореховую крошку высыпаем в тесто, смешиваем.

Застилаем форму для выпечки пергаментом, выкладываем на поверхность тесто ровным слоем. Выпекаем бисквит в духовке при 180 градусах 40 минут.





Срезаем верхушку с бисквита, делим на два одинаковых коржа. Для приготовления крема соединяем холодные продукты — сметану и сгущенное молоко, высыпаем сахарную пудру. Взбиваем компоненты миксером до однородности.

Вливаем в крем лимонный сок. Смазываем первый корж кремом, накрываем вторым коржом.





Также второй корж смазываем кремом, обрабатываем стенки.





До состояния крошки в блендере измельчаем обрезки бисквита, украшаем ими верх и бортики торта.





Оставляем торт пропитываться в холодильнике 2 часа.





Получается довольно простой и быстрый домашний торт.

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