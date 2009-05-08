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Быстрый домашний торт «Алла». Просто и без миксера: результат удивляет

Среда, 11 Октября 2023 г. 09:55 + в цитатник
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Существует множество видов дизайна тортов — классический, свадебный, детский, корейский стиль и прочие. В основном такими стилями промышляют самостоятельные кондитеры.
 
Помимо этого есть домашние торты — приготовленные своими руками. Рецептом одного из таких тортов поделимся.
 
Ингредиенты теста для торта “Алла”:
 
мука — 250 г;
яйца — 2 шт.;
сметана — 150 г;
мед — 1,5 ст.л.;
орехи грецкий — 100 г;
разрыхлитель — 2,5 ч.л.;
растительное масло — 3 ст.л.;
сахар — 200 г.
Ингредиенты для крема:
 
сметана 25% — 350 г;
сахарная пудра — 100 г;
сгущенное молоко — 150 г;
лимонный сок — 2 ч.л.
Приготовление торта “Алла”:
Разбиваем в глубокую тару яйца, смешиваем с сахарным песком до растворения песчинок. Добавляем в яичную смесь сметану, растительное масло и мед, перемешиваем.
 
Соединяем муку с разрыхлителем, просеиваем в яичную массу, замешиваем бисквитное тесто без комков. Дробим в блендере орехи до состояния мелкой крошки.
 
Ореховую крошку высыпаем в тесто, смешиваем.

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Застилаем форму для выпечки пергаментом, выкладываем на поверхность тесто ровным слоем. Выпекаем бисквит в духовке при 180 градусах 40 минут.


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Срезаем верхушку с бисквита, делим на два одинаковых коржа. Для приготовления крема соединяем холодные продукты — сметану и сгущенное молоко, высыпаем сахарную пудру. Взбиваем компоненты миксером до однородности.
 
Вливаем в крем лимонный сок. Смазываем первый корж кремом, накрываем вторым коржом.


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Также второй корж смазываем кремом, обрабатываем стенки.


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До состояния крошки в блендере измельчаем обрезки бисквита, украшаем ими верх и бортики торта.


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Оставляем торт пропитываться в холодильнике 2 часа.


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Получается довольно простой и быстрый домашний торт.

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