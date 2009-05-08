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Постный апельсиновый торт

Среда, 11 Октября 2023 г. 09:44 + в цитатник
Ipola все записи автора

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Этот нежный, ароматный апельсиновый торт можно приготовить не только в пост, он прекрасно подойдет и для традиционного меню.
Ингредиенты
Апельсиновый сок - 200 мл
 
Апельсин - 1 шт.
 
Мука пшеничная - 290 г
 
Масло растительное - 100 мл
 
Сахар - 200 г
 
Уксус винный - 40 мл
 
Ванильная эссенция - 1 ч.л.
 
Сода - 1,5 ч.л.
 
Соль - щепотка
 
Орехи - по желанию
 
Для крема:
Апельсиновый сок - 500 мл
 
Сахар - 40 г
 
Манная крупа - 5 ст.л.

Процесс приготовления

Так уж случается, что в пост у многих выпадают различные семейные праздники, дни рождения или другие мероприятия, и в этот период тем, кто соблюдает пост, не хочется его нарушать, но в то же время есть желание отметить свой праздник. Для этого случая рекомендую приготовить изумительный апельсиновый постный торт.

 

Рецепт постного апельсинового торта

 

Приготовить все продукты для торта.

 

Ингредиенты для постного апельсинового торта

Обязательно просеять муку, добавить щепотку соли, перемешать.

 

Просеять муку

Апельсин тщательно вымыть, обсушить, овощечисткой очень тонко и без белого слоя снять цедру, нарезать соломкой. Можно пойти и более простым путем - натереть цедру теркой, нам понадобится 3 ст.л. цедры.

 

Натереть цедру апельсина

В миску налить апельсиновый сок, всыпать сахар, размешать. Добавить апельсиновую цедру, ванильную эссенцию, винный уксус, растительное масло, хорошо размешать до растворения сахара венчиком или миксером.

 

Всыпать в сок сахар

Соединить жидкие и сухие ингредиенты, взбить на низкой скорости миксера до однородной массы или хорошо вымешать венчиком.

 

Соединить сухие и жидкие компоненты

В 3 столовых ложках апельсинового сока размешать соду и влить в тесто, быстро перемешать.

 

Всыпать в сок соду

Тесто посветлеет и немного увеличится в объеме.

 

Размешать тесто

Форму для выпечки смазать растительным маслом, посыпать мукой, лишнюю муку стряхнуть. Форму заполнить тестом и поставить в хорошо разогретую духовку. Выпекать при 180 градусах в течение 35-40 минут до сухой лучины. Выключить огонь, приоткрыть дверку духовки, дать торту 5 минут постоять, прийти в себя.

 

Испечь корж

Затем аккуратно достать из формы, он очень нежный, и остудить на решетке.

 

Остудить бисквит

Остывший бисквит разрезать на 2 части.

 

Разрезать бисквит на две части

Коржи промазать постным заварным кремом.

 

Смазать корж кремом

Посыпать измельченными орехами, украсить на свой вкус.

 

Украсить торт орехами и ягодами

Для постного заварного крема необходимо в сотейнике разогреть апельсиновый сок с сахаром, всыпать манную крупу, варить, как манную кашу, до загустения. Крем немного остудить и взбить миксером. Промазать коржи.

 

Крем для торта

 

Очень вкусный постный апельсиновый торт с нежной и бархатистой структурой просто тает во рту. Попробуйте!

 

Фото постного апельсинового торта

Приятного аппетита!

 

Готовый постный апельсиновый торт

Постный апельсиновый торт, рецепт с фото
Рубрики:  торты/торты с выпечкой
Моя_кулинарная_книга
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