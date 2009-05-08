Так уж случается, что в пост у многих выпадают различные семейные праздники, дни рождения или другие мероприятия, и в этот период тем, кто соблюдает пост, не хочется его нарушать, но в то же время есть желание отметить свой праздник. Для этого случая рекомендую приготовить изумительный апельсиновый постный торт.

Приготовить все продукты для торта.

Обязательно просеять муку, добавить щепотку соли, перемешать.

Апельсин тщательно вымыть, обсушить, овощечисткой очень тонко и без белого слоя снять цедру, нарезать соломкой. Можно пойти и более простым путем - натереть цедру теркой, нам понадобится 3 ст.л. цедры.

В миску налить апельсиновый сок, всыпать сахар, размешать. Добавить апельсиновую цедру, ванильную эссенцию, винный уксус, растительное масло, хорошо размешать до растворения сахара венчиком или миксером.

Соединить жидкие и сухие ингредиенты, взбить на низкой скорости миксера до однородной массы или хорошо вымешать венчиком.

В 3 столовых ложках апельсинового сока размешать соду и влить в тесто, быстро перемешать.

Тесто посветлеет и немного увеличится в объеме.

Форму для выпечки смазать растительным маслом, посыпать мукой, лишнюю муку стряхнуть. Форму заполнить тестом и поставить в хорошо разогретую духовку. Выпекать при 180 градусах в течение 35-40 минут до сухой лучины. Выключить огонь, приоткрыть дверку духовки, дать торту 5 минут постоять, прийти в себя.

Затем аккуратно достать из формы, он очень нежный, и остудить на решетке.

Остывший бисквит разрезать на 2 части.

Коржи промазать постным заварным кремом.

Посыпать измельченными орехами, украсить на свой вкус.

Для постного заварного крема необходимо в сотейнике разогреть апельсиновый сок с сахаром, всыпать манную крупу, варить, как манную кашу, до загустения. Крем немного остудить и взбить миксером. Промазать коржи.

Очень вкусный постный апельсиновый торт с нежной и бархатистой структурой просто тает во рту. Попробуйте!