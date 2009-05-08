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Создан: 08.05.2009
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Торт Маша за 15 минут. Он просто тает во рту: невероятно вкусный и красивый

Суббота, 07 Октября 2023 г. 11:22 + в цитатник
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Сладкая выпечка вплоть до середины XX века была роскошью для многих людей. Дело в том, что торты и пирожные могли позволить себе лишь состоятельные люди. Создавались десерты кондитерами, которые разрабатывали собственные крема и бисквиты.
 
Лишь в 1950 годах торты стали производиться на кондитерских фабриках. Стоимость десертов снизилась, что повлияло на спрос простого населения.
 
Многие домохозяйки стали повторять рецепты тортов дома. Например, появился рецепт торта Маша.
 
Ингредиенты для торта Маша:
 
сгущенное молоко — 300 г;
яйца — 2 шт.;
разрыхлитель — ч. л.;
соль — щепотка;
сливочное масло — 100 г;
мука — 140 г.
Ингредиенты для крема:
 
сметана 25% — 400 г;
вареное сгущенное молоко — 3 ст. л.;
какао — ст. л.
Приготовление торта Маша:
В миску со сгущенным молоком разбиваем яйца, высыпаем соль. Растапливаем сливочное масло и вливаем в смесь яиц и сгущенки, перемешиваем.
 
Просеиваем в массу муку, соединенную с разрыхлителем, замешиваем тесто. Выкладываем тесто на противень, застеленный пергаментом. Распределяем тесто ровно по поверхности. Выпекаем корж в духовке при 200 градусах 15 минут.
 
Делим корж на 4 равные части.
 
Для приготовления крема смешиваем сметану с вареным сгущенным молоком и какао, перемешиваем. Слегка смазываем кремом поверхность, на которой будем формировать торт.
 


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Кладем на поверхность один из коржей, смазываем кремом. Таким образом собираем торт. Стенки и верхушку торта аккуратно смазываем кремом.


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По желанию торт можно украсить растопленным шоколадом, сделать шпажкой красивый узор.


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Рубрики:  торты/торты с выпечкой
Моя_кулинарная_книга
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