Записи Друзья Комментарии
Моя кулинарная книга
Аватар Моя_кулинарная_книга

 -Музыка

 -Я - фотограф

Как красиво выложить нарезку?


2 фотографий

 -Рубрики

 -Метки

баклажаны на зиму бисквитный рулет блюда из курицы блюда из овощей блюда из рыбы блюда из свинины блюда из фарша булочки варенье вкусно и просто вторые блюда выпечка десерт десерт за 5 минут десерты домашний торт жареные пирожки завтрак заготовки заготовки на зиму закуски заливной пирог кабачки картофель кекс на кефире кефир консервирование королевская ватрушка котлеты куриные котлеты мед молоко напитки пасха песочный пирог печенье пирог к чаю пирог на кефире пирог с творогом пирог с ягодами пироги пирожки пирожки на кефире пирожки с капустой пирожки с картошкой пирожные помидоры на зиму простой рецепт рецепт рецепт булочек рецепт кекса рецепт котлет рецепт печенья рецепт пирога рецепт пирожков рецепт торта салаты сливки специи супы сыр творог творожная запеканка творожный кекс творожный пирог тесто для пирожков торт торт «медовик» торт без выпечки торт за 15 минут торт к чаю торт медовик торт на сковороде торты хлеб шоколад шоколадный пирог шоколадный торт яблочный пирог ягодный пирог

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Моя_кулинарная_книга

 -Подписка по e-mail

 

 -неизвестно

 -Интересы

<div style = "width:100%;text-align:center

 -Сообщества

Участник сообществ (Всего в списке: 2) Диабеткафе Pizza_chef

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 08.05.2009
Записей: 69802
Комментариев: 169938
Написано: 256613


Вы полюбите тыкву после этого рецепта. Осенний пирог «Сладкие Шалости»

Четверг, 28 Сентября 2023 г. 13:33 + в цитатник
Ipola все записи автора

1 (700x415, 330Kb)

Тыквенные пироги у многих ассоциируются с осенью. Дело в том, что данный пирог становится особенно актуальным в осенний период. Тогда созревают все овощи, в том числе и тыква.
 
В странах СНГ не так сильно актуальны тыквенные пироги, как в Европе и Америке. Чаще выпекаются пироги, например, с яблоками. Однако, стоит попробовать приготовить тыквенный пирог, ибо это особенный необычный вид выпечки.
 
Если у вас не было подходящего рецепта для осенней выпечки, то мы покажем, как приготовить тыквенный пирог.
 
Ингредиенты для тыквенного пирога:
 
Тыква — 300 г;
Яйца — 2 шт.;
Сахар — 150 г;
Мука — 220 г;
Разрыхлитель — 15 г;
Соль — щепотка;
Растительное масло — 120 мл.
Ингредиенты для сиропа:
 
Сахар — 150 г;
Лимон — 1 шт.;
Вода — 100 мл.
Приготовление тыквенного пирога:
Очищаем тыкву от семечек и внешней оболочки. Натираем мякоть тыквы на маленьких зубчиках терки.
 
Натираем лимон, срезаем с него цедру. В миску разбиваем яйца, всыпаем сахар, взбиваем компоненты миксером до однородной пышной массы.
 
Добавляем в яичную смесь соль и растительное масло, цедру лимона и тыквенную мякоть.
 


2 (700x476, 239Kb)

Перемешиваем ингредиенты, просеиваем в смесь муку, соединенную с разрыхлителем.
 
Замешиваем тесто, разогреваем духовку до 180 градусов. Смазываем форму для выпечки (диаметр 24 см) растительным маслом, выкладываем в нее тесто.


3 (700x453, 253Kb)

Выравниваем тесто по поверхности, стучим дном формы о стол. Выпекаем пирог в течение 40 минут в духовке.
 
Для приготовления сиропа выжимаем из лимона сок в сотейник. Смешиваем сок лимона с сахаром и водой, на среднем огне доводим до кипения. После кипения варим сироп 30 секунд и выливаем на поверхность пирога.


4 (700x448, 266Kb)

Можно сделать в пироге дырки, чтобы сироп быстрее впитался.

5 (700x397, 270Kb)

Оставляем пирог пропитываться сиропом на 20 минут. Получается сладкий овощной пирог из тыквы.

Источник

Рубрики:  пироги/песочное тесто, бисквит
Моя_кулинарная_книга
Метки:  

Процитировано 22 раз
Понравилось: 15 пользователям
Нравится

К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

О проекте