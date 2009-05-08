Тыквенные пироги у многих ассоциируются с осенью. Дело в том, что данный пирог становится особенно актуальным в осенний период. Тогда созревают все овощи, в том числе и тыква.

В странах СНГ не так сильно актуальны тыквенные пироги, как в Европе и Америке. Чаще выпекаются пироги, например, с яблоками. Однако, стоит попробовать приготовить тыквенный пирог, ибо это особенный необычный вид выпечки.

Если у вас не было подходящего рецепта для осенней выпечки, то мы покажем, как приготовить тыквенный пирог.

Ингредиенты для тыквенного пирога:

Тыква — 300 г;

Яйца — 2 шт.;

Сахар — 150 г;

Мука — 220 г;

Разрыхлитель — 15 г;

Соль — щепотка;

Растительное масло — 120 мл.

Ингредиенты для сиропа:

Сахар — 150 г;

Лимон — 1 шт.;

Вода — 100 мл.

Приготовление тыквенного пирога:

Очищаем тыкву от семечек и внешней оболочки. Натираем мякоть тыквы на маленьких зубчиках терки.

Натираем лимон, срезаем с него цедру. В миску разбиваем яйца, всыпаем сахар, взбиваем компоненты миксером до однородной пышной массы.

Добавляем в яичную смесь соль и растительное масло, цедру лимона и тыквенную мякоть.





Перемешиваем ингредиенты, просеиваем в смесь муку, соединенную с разрыхлителем.

Замешиваем тесто, разогреваем духовку до 180 градусов. Смазываем форму для выпечки (диаметр 24 см) растительным маслом, выкладываем в нее тесто.





Выравниваем тесто по поверхности, стучим дном формы о стол. Выпекаем пирог в течение 40 минут в духовке.

Для приготовления сиропа выжимаем из лимона сок в сотейник. Смешиваем сок лимона с сахаром и водой, на среднем огне доводим до кипения. После кипения варим сироп 30 секунд и выливаем на поверхность пирога.





Можно сделать в пироге дырки, чтобы сироп быстрее впитался.

Оставляем пирог пропитываться сиропом на 20 минут. Получается сладкий овощной пирог из тыквы.

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