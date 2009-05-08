Одна из любимых многими заготовок на зиму — помидоры дольками.

Чтобы сделать помидоры дольками на зиму, не использую специи вообще. Свое дело сделают лук и винный уксус!

Ингредиенты Помидор — 4 кг Лук — 1 кг Вода — 3 л Соль — 3 ст. л. Сахар — 4,5 ст. л. Винный уксус — 150 мл Приготовление Некрупные помидоры-сливы хорошенько промойте. Лук очистите, нарежьте тонкими полукольцами. Их переложите в дуршлаг, залейте кипятком. Пусть выйдет горечь.

Помидоры нарежьте дольками, убрав все плодоножки. Половину лука распределите на дно банок. К слову, тару и крышки предварительно нужно помыть и простерилизовать.





Поверх лука плотно утрамбуйте дольки помидоров. Их покройте и слегка прижмите остатками луковых перьев. Теперь займитесь рассолом. Доведите до кипения воду.

В воду добавьте соль, сахар и винный уксус. На самом деле рассола может понадобиться и меньше. Рассчитывайте так, чтобы на 1 л воды добавить 1 ст. л. соли, 1,5 ст. л. сахара и 50 мл уксуса.

Когда сахар с солью растворятся, рассол будет готов. Доверху залейте им помидоры в банках. Теперь закройте банки крышками, поместите их в глубокую кастрюлю.

Залейте банки по плечики горячей водой и стерилизуйте 5 минут. Закуска в банках готова. Пусть она остынет при комнатной температуре.

На выходе у меня получилось 14 баночек на 0,5 л с превосходного качества содержимым. Храню помидоры дольками на зиму в подвале, хотя пару экземпляров всегда оставляю в холодильнике. А вдруг гости или самому захочется полакомиться этой пикантной закуской? Пусть будет всегда под рукой!



