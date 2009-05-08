Вкусные, нежные салаты трудно найти на полках магазинов. К сожалению, в большинстве случаев салаты в магазинах делают из весьма посредственных продуктов. Наверное, каждому хотя бы раз попадался салат со странным сочетанием ингредиентов.

Для того, чтобы не попадаться на подобные странные салаты, стоит отказаться от их покупок в магазинах. Намного лучше приготовить салат самостоятельно. Так вы точно будете уверены в том, что находится в ингредиентах блюда.

Расскажем о способе приготовления нежного салата “Лебединый пух”.

Ингредиенты для салата “Лебединый пух”:

куриное филе отварное — шт.;

картофель — 2 шт.;

яйца — 3 шт.;

пекинская капуста — ⅓ шт.;

сыр — 80 г;

соль — ч. л.;

майонез;

лук репчатый — шт.;

сахар — 1 ст.л.;

уксус 9% — 3 ст.л.;

кипяток.

Приготовление салата “Лебединый пух”:

Нарезаем четверть кольцами лук, смешиваем в отдельной чаше с сахаром, ½ чайной ложки соли, уксусом. Заливаем смесь кипятком и маринуем 10-15 минут.

В это время отварное куриное филе делим на волокна. Отваренный заранее и очищенный картофель натираем на крупной терке. Картофель выкладываем на плоскую тарелку. Формируем круг, отступаем небольшое расстояние от краев тарелки.

Смазываем сеточкой из майонеза картофельный слой. Лук избавляем от маринада, выкладываем на картофельный слой. Покрываем лук куриным филе, перчим по вкусу и смазываем сеткой из майонеза.

Отвариваем вкрутую яйца, остужаем и очищаем.





Натираем мелко яйца, посыпаем ими верхушку мясного слоя и смазываем майонезной сеткой.

Шинкуем не особо мелко пекинскую капусту, посыпаем ей верхушку салата. Не прижимаем слишком сильно капусту к поверхности, иначе блюдо не получится воздушным.

Смазываем майонезной сеткой слой из капусты. Натираем на маленьких резцах терки сыр, посыпаем им капустный слой. Оставляем салат в холодильнике на час для пропитки.





Украсить салат можно сеткой из майонеза на сырный слой. Также для декора используют зелень, например, укроп.

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