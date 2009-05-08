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Быстрый пирог на кефире без духовки. Пышное и воздушное тесто: рецепт для занятых хозяек

Понедельник, 25 Сентября 2023 г. 10:07 + в цитатник
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Пироги со сливами появились в кулинарной истории человечества очень давно. Однако, фурор смогли произвести сравнительно недавно, в 1983 году. Дело в том, что именно тогда в Нью-Йорк Таймс был опубликован первый рецепт американского сливового пирога. Данный рецепт до сих пор считается самым популярным за время существования газеты.
 
Американские домохозяйки и начинающие кулинары вырезали из газет этот рецепт и готовили по нему постоянно.
 
Сейчас мало кого можно удивить сливовым пирогом. Мы постараемся приготовить воздушный и мягкий сливовый пирог на сковороде.
 
Ингредиенты для сливового пирога:
 
Яйца — 3 шт.;
Кефир — 200 г;
Сахар — 150 г;
Масло сливочное — 80 г;
Разрыхлитель — 10 г;
Соль — ¼ ч.л.;
Экстракт ванили — 1 ч.л.;
Мука — 250 г;
Сливы — 500 г.
Приготовление сливового пирога:
В сковороду диаметром 26 см застилаем пергамент, который смазываем сливочным маслом. Из слив удаляем косточки и нарезаем крупными дольками. Выкладываем сливы узором на дно сковороды.
 
В миску разбиваем яйца, смешиваем с сахаром и солью, взбиваем венчиком. Растапливаем сливочное масло, его вместе с кефиром вливаем в яичную смесь. Добавляем к общей смеси экстракт ванили, перемешиваем.
 
Соединяем муку с разрыхлителем, просеиваем в яичную смесь. Замешиваем густое тесто, которое затем выкладываем на сливы в сковороде. Распределяем тесто ровным слоем по поверхности на пергаменте.
 


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Накрываем сковороду крышкой, 25 минут готовим на минимальном огне. Не забываем периодически убирать конденсат с крышки.

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Накрываем верхушку пирога пергаментом и тарелкой. Аккуратно достаем пирог из сковороды и переворачиваем на не румяную сторону. Накрываем пирог в сковороде крышкой и продолжаем выпекать 10 минут.


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Проверить готовность пирога можно деревянной шпажкой.


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Перед тем, как подавать пирог, его можно посыпать сахарной пудрой.

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Рубрики:  пироги/песочное тесто, бисквит
Моя_кулинарная_книга
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