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Болгарский перец в ароматном чесночном маринаде

Среда, 20 Сентября 2023 г. 09:51 + в цитатник
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У нас на рынке грунтовый болгарский перец продают в 2 раза дешевле, чем в супермаркете. И хоть на вид рыночный скромнее, он куда более сочный и ароматный, чем тепличный. Поэтому закупаю его внушительными партиями. Часть замораживаю, другую — в салаты, а еще готовлю маринованный сладкий перец. Он на столе популярнее всего.
 
Чтобы маринованный сладкий перец сохранил свой уникальный аромат, предварительно запекаю его целиком, даже с семечками. А еще обязательно убираю тонкую кожицу после запекания. Поверьте, мои труды стоят того. Отменная овощная закуска в грузинском стиле разлетается первой на праздничном столе.l
Ингредиенты
Болгарский перец — 800 г
Соль — 0,5 ч. л.
Сахар — 0,5 ст. л.
Лимонный сок — 1 ст. л.
Чеснок — 2 зуб.
Подсолнечное масло — 2 ст. л.
Кинза — 0,5 пуч.
Приготовление
Домашний перец вымойте под проточной водой и высушите полотенцами. Выложите его на небольшом расстоянии друг от друга на противне, выстеленном пергаментом.

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Перед готовкой на каждом перце сделайте по несколько проколов вилкой со всех сторон. Выпекайте целые перцы в разогретой до 180 градусов духовке 30–40 минут до мягкости.


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Готовый перец переложите в контейнер, плотно закройте и оставьте его до полного остывания. Тем временем сделайте маринад. Смешайте в миске масло с лимонным соком.
К смеси добавьте сахар и соль, а также чеснок, пропущенный через пресс, и мелко рубленую кинзу. Перемешайте ингредиенты. Остывший болгарский перец очистите от пленочки.


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Далее нарежьте болгарские перцы полосками, удалив им семечки и плодоножки. Сок перца, что остался в контейнере, перелейте к маринаду. Размешайте.
Полоски перца выложите в один слой в контейнер. Залейте их частью маринада. Выложите второй слой перцев. Снова полейте их маринадом. И так до тех пор, пока не кончатся заготовки.

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Маринованный сладкий перец в контейнере уберите в холодильник на ночь. Уже на утро пикантная и ароматная закуска из любимого сезонного овоща будет готова. Подаю ее как к мясу, так и к картофельному гарниру. Вкуснее всего она получается из обычных домашних перцев, а не магазинных. В них меньше сока и аромата, согласны?


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Рубрики:  закуски
Моя_кулинарная_книга
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Процитировано 13 раз
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