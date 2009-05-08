У нас на рынке грунтовый болгарский перец продают в 2 раза дешевле, чем в супермаркете. И хоть на вид рыночный скромнее, он куда более сочный и ароматный, чем тепличный. Поэтому закупаю его внушительными партиями. Часть замораживаю, другую — в салаты, а еще готовлю маринованный сладкий перец. Он на столе популярнее всего.

Чтобы маринованный сладкий перец сохранил свой уникальный аромат, предварительно запекаю его целиком, даже с семечками. А еще обязательно убираю тонкую кожицу после запекания. Поверьте, мои труды стоят того. Отменная овощная закуска в грузинском стиле разлетается первой на праздничном столе.l

Ингредиенты

Болгарский перец — 800 г

Соль — 0,5 ч. л.

Сахар — 0,5 ст. л.

Лимонный сок — 1 ст. л.

Чеснок — 2 зуб.

Подсолнечное масло — 2 ст. л.

Кинза — 0,5 пуч.

Приготовление

Домашний перец вымойте под проточной водой и высушите полотенцами. Выложите его на небольшом расстоянии друг от друга на противне, выстеленном пергаментом.

Перед готовкой на каждом перце сделайте по несколько проколов вилкой со всех сторон. Выпекайте целые перцы в разогретой до 180 градусов духовке 30–40 минут до мягкости.





Готовый перец переложите в контейнер, плотно закройте и оставьте его до полного остывания. Тем временем сделайте маринад. Смешайте в миске масло с лимонным соком.

К смеси добавьте сахар и соль, а также чеснок, пропущенный через пресс, и мелко рубленую кинзу. Перемешайте ингредиенты. Остывший болгарский перец очистите от пленочки.





Далее нарежьте болгарские перцы полосками, удалив им семечки и плодоножки. Сок перца, что остался в контейнере, перелейте к маринаду. Размешайте.

Полоски перца выложите в один слой в контейнер. Залейте их частью маринада. Выложите второй слой перцев. Снова полейте их маринадом. И так до тех пор, пока не кончатся заготовки.

Маринованный сладкий перец в контейнере уберите в холодильник на ночь. Уже на утро пикантная и ароматная закуска из любимого сезонного овоща будет готова. Подаю ее как к мясу, так и к картофельному гарниру. Вкуснее всего она получается из обычных домашних перцев, а не магазинных. В них меньше сока и аромата, согласны?



