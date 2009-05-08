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Вкусный салат из трех ингредиентов - три рецепта

Суббота, 16 Сентября 2023 г. 11:00 + в цитатник
Galche все записи автора

304

Умелым хозяйкам под силу приготовить питательные закуски даже из самого минимального набора продуктов. Ведь они имеют в своем арсенале рецепты-выручайки. Основной продукт, который присутствует во всех собранных нами рецептах, - куриная грудка. С ней блюда получаются очень питательными и невероятно вкусными. Потому каждый любитель мяса сможет сегодня найти для себя идеальный рецепт закуски.

Рецепт № 1

салат из трех ингредиентов

Ингредиенты:

  • куриная грудка - 1 шт.
  • фасоль консервированная - 1 банка
  • маринованные шампиньоны - 260 г
  • соль - по вкусу
  • перец - 2 щепотки
  • майонез - по вкусу

Приготовление:

Отварить куриную грудку до готовности в подсоленной воде. Дать ей остыть. Нарезать курицу небольшим кубиком.

Достать шампиньоны из маринада. Нарезать их небольшими кусочками. Добавить маринованные грибы к куриной грудке.

К уже соединенным ингредиентам всыпать белую консервированную фасоль. Посолить всё и поперчить.

Заправить салат майонезом. Тщательно перемешать все ингредиенты. При желании добавить в салат зеленый лук, нарезанный кольцами.

Рецепт № 2

салат из трех ингредиентов

Ингредиенты:

  • куриная грудка - 1 шт.
  • твердый сыр - 200 г
  • огурцы свежие - 2 шт.
  • соль - по вкусу
  • черный молотый перец - по вкусу
  • майонез - по вкусу

Приготовление:

Отварить куриную грудку в слегка подсоленной воде. Оставить ее остывать в бульоне для большей сочности. Затем нарезать мясо кубиком. Поместить его в глубокую миску.

Нарезать твердый сыр небольшим кубиком. Вымыть огурец. Подсушить его. Нарезать овощ таким же кубиком, как и остальные ингредиенты.

К куриной грудке добавить твердый сыр и огурец. Всыпать соль и черный молотый перец.

Добавить к соединенным продуктам майонез. Хорошо всё перемешать. Салат готов!

Рецепт № 3

салат из трех ингредиентов

Ингредиенты:

  • куриная грудка - 1 шт.
  • консервированная кукуруза - 1 банка
  • морковь по-корейски - 200 г
  • соль - по вкусу
  • черный молотый перец - по вкусу
  • майонез - по вкусу

Приготовление:

Отварную куриную грудку разобрать на волокна или же аккуратно нарезать соломкой. Выложить мясо в глубокую емкость.

Добавить к куриной грудке консервированную кукурузу и морковь по-корейски. Всыпать соль и черный молотый перец по вкусу.

Заправить салат майонезом. Хорошо перемешать всё до однородности.

Приятного аппетита!

304

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Рубрики:  салаты
Моя_кулинарная_книга
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