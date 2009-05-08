Многие знакомы со скумбрией, так как этот вид рыбы продается везде повсеместно. Однако, по какой-то причине нередко вместо скумбрии люди выбирают минтай, лосось и другие виды рыбы к столу.

Стоит понимать, что именно в скумбрии содержится много витаминов. Например, витамин D в 100 граммах филе скумбрии составляем 90% суточной нормы. Также в рыбе имеется витамин Е, К и А. Из микроэлементов в скумбрии есть селен, фосфор, магний и калий.

Скумбрия — рыба лидер по содержанию омега-3 кислот.

Расскажем, как можно вкусно приготовить скумбрию на праздничный стол.

Ингредиенты для запеченной скумбрии:

скумбрия — 2 шт.;

соль — 5 г;

сахар — 5 г;

соевый соус — 50 мл;

сок лимона — 15 мл;

кунжут — щепотка;

цедра лимона;

кориандр;

растительное масло — 5 г.

Приготовление запеченной скумбрии:

Удаляем у рыбы голову, плавники и хребет, вынимаем внутренности. Раскладываем филе как книжку и вынимаем косточки пинцетом.

Делаем поперек небольшие надрезы на внутренней части филе с обеих сторон. Промежуток между надрезами 3-4 мм.





Застилаем противень пергаментом, выкладываем на поверхность рыбу елочкой. Нужно повернуть ещё раз каждый надрезанный кусочек.





В отдельной миске смешиваем соевый соус с сахарным песком и соком лимона до растворения песчинок.

На филе натираем лимонную цедру, посыпаем по вкусу кориандром. Смазываем рыбу соевым соусом, поливаем растительным маслом.





Можно оставить рыбу мариноваться на небольшой промежуток времени или сразу запекать.

В духовке при 180 градусах запекаем скумбрию 15-17 минут.





В результате получается сочная скумбрия под соевым соусом. Цедра лимона придает рыбе дополнительно необычный цитрусовый привкус.

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