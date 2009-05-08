Записи Друзья Комментарии
Моя кулинарная книга
Аватар Моя_кулинарная_книга

 -Музыка

 -Я - фотограф

Как красиво выложить нарезку?


2 фотографий

 -Рубрики

 -Метки

баклажаны на зиму бисквитный рулет блюда из курицы блюда из овощей блюда из рыбы блюда из свинины блюда из фарша булочки булочки с творогом варенье вкусно и просто вторые блюда выпечка десерт десерт за 5 минут десерты домашний торт жареные пирожки завтрак заготовки заготовки на зиму закуски заливной пирог кабачки картофель кекс на кефире кефир консервирование королевская ватрушка котлеты куриные котлеты мед молоко напитки пасха песочный пирог печенье пирог к чаю пирог на кефире пирог с творогом пирог с ягодами пироги пирожки пирожки на кефире пирожки с капустой пирожки с картошкой пирожные помидоры на зиму простой рецепт рецепт рецепт булочек рецепт кекса рецепт котлет рецепт печенья рецепт пирога рецепт пирожков рецепт торта салаты сливки специи супы сыр творог творожная запеканка творожный кекс творожный пирог тесто для пирожков торт торт «медовик» торт без выпечки торт за 15 минут торт к чаю торт медовик торт на сковороде торты хлеб шоколад шоколадный пирог шоколадный торт яблочный пирог

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Моя_кулинарная_книга

 -Подписка по e-mail

 

 -неизвестно

 -Интересы

<div style = "width:100%;text-align:center

 -Сообщества

Участник сообществ (Всего в списке: 2) Диабеткафе Pizza_chef

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 08.05.2009
Записей: 69732
Комментариев: 169938
Написано: 256543


Божественная скумбрия: вкусный и простой рецепт. Скумбрия в духовке у себя дома

Четверг, 14 Сентября 2023 г. 09:37 + в цитатник
Ipola все записи автора

1 (700x456, 305Kb)

Многие знакомы со скумбрией, так как этот вид рыбы продается везде повсеместно. Однако, по какой-то причине нередко вместо скумбрии люди выбирают минтай, лосось и другие виды рыбы к столу.
 
Стоит понимать, что именно в скумбрии содержится много витаминов. Например, витамин D в 100 граммах филе скумбрии составляем 90% суточной нормы. Также в рыбе имеется витамин Е, К и А. Из микроэлементов в скумбрии есть селен, фосфор, магний и калий.
 
Скумбрия — рыба лидер по содержанию омега-3 кислот.
 
Расскажем, как можно вкусно приготовить скумбрию на праздничный стол.
 
Ингредиенты для запеченной скумбрии:
 
скумбрия — 2 шт.;
соль — 5 г;
сахар — 5 г;
соевый соус — 50 мл;
сок лимона — 15 мл;
кунжут — щепотка;
цедра лимона;
кориандр;
растительное масло — 5 г.
Приготовление запеченной скумбрии:
Удаляем у рыбы голову, плавники и хребет, вынимаем внутренности. Раскладываем филе как книжку и вынимаем косточки пинцетом.
 
Делаем поперек небольшие надрезы на внутренней части филе с обеих сторон. Промежуток между надрезами 3-4 мм.
 


2 (700x374, 251Kb)

Застилаем противень пергаментом, выкладываем на поверхность рыбу елочкой. Нужно повернуть ещё раз каждый надрезанный кусочек.


3 (700x392, 210Kb)

В отдельной миске смешиваем соевый соус с сахарным песком и соком лимона до растворения песчинок.
 
На филе натираем лимонную цедру, посыпаем по вкусу кориандром. Смазываем рыбу соевым соусом, поливаем растительным маслом.


4 (700x390, 319Kb)

Можно оставить рыбу мариноваться на небольшой промежуток времени или сразу запекать.
 
В духовке при 180 градусах запекаем скумбрию 15-17 минут.


5 (700x371, 293Kb)

В результате получается сочная скумбрия под соевым соусом. Цедра лимона придает рыбе дополнительно необычный цитрусовый привкус.

Источник

Рубрики:  блюда из рыбы
Моя_кулинарная_книга
Метки:  

Процитировано 17 раз
Понравилось: 10 пользователям
Нравится

К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

О проекте