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Творожный торт
Конечно, такое блюдо, как творожный торт, часто делать никто не будет, но иногда это можно себе позволить, и приготовить этот нежный с воздушной начинкой тортик.
Ингредиенты:
В муку добавить измельченное холодное сливочное масло, сливки, желтки и сахар. Тесто быстро замесить, завернуть в пленку и положить в холод на 30 минут.
Тем временем приготовить творожную массу: в протертый через сито творог добавить ингредиенты. Вишню и курагу, предварительно размочив в кипятке 5 минут, а миндаль измельчить. Творожную массу хорошо перемешать.
Подготовленное тесто тонко раскатать и выложить им высокую форму для выпекания. Сверху на тесто вылить творожную массу и запекать при 180°С 40 минут.
Белки взбить с сахаром в пышную пену и залить ими поверхность торта. Снова поставить выпекать на 20 минут. По истечении времени, творожный торт не следует вынимать сразу из духовки, а дать ему остыть постепенно.
Приятного аппетита!
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