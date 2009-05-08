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Творожный торт

Вторник, 12 Сентября 2023 г. 11:00 + в цитатник
Galche все записи автора

https://kashevar.com/sites/default/files/styles/736x/public/recipes/tvorozhnyy-tort.webp?itok=kU9G1hTY

Конечно, такое блюдо, как творожный торт, часто делать никто не будет, но иногда это можно себе позволить, и приготовить этот нежный с воздушной начинкой тортик.

Ингредиенты:

- белки - 3 шт.
- сахар - 50 г
Для теста:
- мука - 300 г
- сливочное масло - 200 г
- сливки 15% - 50 мл
- желтки - 3 шт.
- сахар - 100 г
Для творожной массы:
- творог - 750 г
- сливки 15% - 100 мл
- яйцо - 3 шт.
- сливочное масло - 50 г
- кукурузный крахмал - 20 г
- ванильный сахар - 1 ч.л.
- вишня сушеная - 50 г
- курага - 50 г
- миндаль - 50 г
- коньяк - 30 мл
Приготовление:

В муку добавить измельченное холодное сливочное масло, сливки, желтки и сахар. Тесто быстро замесить, завернуть в пленку и положить в холод на 30 минут.

Тем временем приготовить творожную массу: в протертый через сито творог добавить ингредиенты. Вишню и курагу, предварительно размочив в кипятке 5 минут, а миндаль измельчить. Творожную массу хорошо перемешать.

Подготовленное тесто тонко раскатать и выложить им высокую форму для выпекания. Сверху на тесто вылить творожную массу и запекать при 180°С 40 минут.

Белки взбить с сахаром в пышную пену и залить ими поверхность торта. Снова поставить выпекать на 20 минут. По истечении времени, творожный торт не следует вынимать сразу из духовки, а дать ему остыть постепенно.

Приятного аппетита!

https://kashevar.com/sites/default/files/styles/736x/public/recipes/tvorozhnyy-tort.webp?itok=kU9G1hTY

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Рубрики:  торты/торты с выпечкой
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