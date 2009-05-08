Конечно, такое блюдо, как творожный торт, часто делать никто не будет, но иногда это можно себе позволить, и приготовить этот нежный с воздушной начинкой тортик.

Ингредиенты:

- белки - 3 шт.

- сахар - 50 г

Для теста:

- мука - 300 г

- сливочное масло - 200 г

- сливки 15% - 50 мл

- желтки - 3 шт.

- сахар - 100 г

Для творожной массы:

- творог - 750 г

- сливки 15% - 100 мл

- яйцо - 3 шт.

- сливочное масло - 50 г

- кукурузный крахмал - 20 г

- ванильный сахар - 1 ч.л.

- вишня сушеная - 50 г

- курага - 50 г

- миндаль - 50 г

- коньяк - 30 мл

Приготовление:

В муку добавить измельченное холодное сливочное масло, сливки, желтки и сахар. Тесто быстро замесить, завернуть в пленку и положить в холод на 30 минут. Тем временем приготовить творожную массу: в протертый через сито творог добавить ингредиенты. Вишню и курагу, предварительно размочив в кипятке 5 минут, а миндаль измельчить. Творожную массу хорошо перемешать. Подготовленное тесто тонко раскатать и выложить им высокую форму для выпекания. Сверху на тесто вылить творожную массу и запекать при 180°С 40 минут. Белки взбить с сахаром в пышную пену и залить ими поверхность торта. Снова поставить выпекать на 20 минут. По истечении времени, творожный торт не следует вынимать сразу из духовки, а дать ему остыть постепенно. Приятного аппетита!

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