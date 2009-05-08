Из всей красной рыбы горбуша считается самой простой, но и ее можно приготовить так, что со стола будет расходиться быстрее красной икры. Солим фирменным сычужным посолом, который традиционно использовали еще мурманские рыбаки.

Ингредиенты:

на 1 килограмм горбуши нам понадобится

3 столовые ложки сухого укропа,

3 столовые ложки крупной каменной соли,

3 столовые ложки сахара

100 миллилитров растительного масла.

Приготовление.

Рыбу разделываем на филе, убираем голову, плавники и все внутри. Разрезаем тушку на три сравнительно тонких пласта. Теперь смешиваем в глубокой удобной миске соль, сахар и укроп. Обваливаем в получившейся смеси рыбу.

Перекладываем филе в кастрюлю, накрываем крышкой и оставляем просто в прохладном месте на 8 часов.





За это время соль успела вытянуть из рыбы почти всю влагу — посол не зря называется сухим. Очищаем рыбу бумажным полотенцем от лишних соли. И сахара. Переносим филе на решетку и каждый кусочек лишь слегка протираем растительным маслом. Оставляем еще на ночь в прохладном месте и можно подавать рыбу к столу.











Благодаря тому, что соль убрала из горбуши большую часть влаги, на вкус рыба стала похожа на семгу. Поэтому посол и называется семужным.