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Малосольная горбуша, которая расходится быстрее икры

Вторник, 12 Сентября 2023 г. 10:17 + в цитатник
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Из всей красной рыбы горбуша считается самой простой, но и ее можно приготовить так, что со стола будет расходиться быстрее красной икры. Солим фирменным сычужным посолом, который традиционно использовали еще мурманские рыбаки.
 
Ингредиенты:
на 1 килограмм горбуши нам понадобится
3 столовые ложки сухого укропа,
3 столовые ложки крупной каменной соли,
3 столовые ложки сахара 
100 миллилитров растительного масла.
Приготовление.
Рыбу разделываем на филе, убираем голову, плавники и все внутри. Разрезаем тушку на три сравнительно тонких пласта. Теперь смешиваем в глубокой удобной миске соль, сахар и укроп. Обваливаем в получившейся смеси рыбу.

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Перекладываем филе в кастрюлю, накрываем крышкой и оставляем просто в прохладном месте на 8 часов.


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За это время соль успела вытянуть из рыбы почти всю влагу — посол не зря называется сухим. Очищаем рыбу бумажным полотенцем от лишних соли. И сахара. Переносим филе на решетку и каждый кусочек лишь слегка протираем растительным маслом. Оставляем еще на ночь в прохладном месте и можно подавать рыбу к столу.


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Благодаря тому, что соль убрала из горбуши большую часть влаги, на вкус рыба стала похожа на семгу. Поэтому посол и называется семужным.
 

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Рубрики:  блюда из рыбы
Моя_кулинарная_книга
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