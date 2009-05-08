История торта Медовик весьма удивительна. При стечении обстоятельств, вероятно, этого торта могло бы и не быть. Дело в том, что он появился во время царствования Александра I. Супруга императора не любила мед. Однако, повара, готовившего медовик, никто об этом не предупредил.

К счастью, императрице понравился торт Медовик. Поэтому просчет кондитера был прощен. Позднее Медовик стал обязательным десертом при императорском дворе.

Сейчас можно приготовить быстрый домашний медовик. Стоит рассказать способ приготовления торта.

Ингредиенты бисквита для медовика:

Сливочное масло — 90 г;

Сахар — 70 г;

Мед — 100 г;

Соль — щепотка;

Сода — ½ ч.л.;

Яйца — 2 шт.;

Мука — 140 г.

Ингредиенты для крема:

Сметана 30% — 320 г;

Крем-сыр — 400 г;

Сахарная пудра — 60 г;

Ванильный ароматизатор — 7 капель.

Приготовление медовика:

В сотейник выкладываем сливочное масло, сахарный песок, соль и мед. На огне выше среднего растапливаем ингредиенты и доводим до однородности.

В однородную смесь после закипания всыпаем соду. Начнется процесс бурления, поднимется пенка. На данном этапе смесь помешиваем в течение 1-1,5 минуты.

Далее к смеси разбиваем яйца, перемешиваем. Масса станет более темной. Чем темнее полученная смесь, тем насыщеннее будет вкус у коржей.

Просеиваем в смесь муку, замешиваем тесто без комочков. Получается янтарное тесто. Его выкладываем на противень (38х26 см) застеленный пергаментом, распределяем массу ровным слоем по всей поверхности.





Корж должен получиться достаточно тонким.

Выпекаем корж в духовке при 170 градусах не больше 15 минут.

В это время можно приготовить крем. Смешиваем в миске венчиком сметану с крем-сыром, сахарной пудрой и ванильным ароматизатором. Можно заменить ароматизатор 10 граммами ванилина.

Крем должен получиться густым.

После выпекания, корж достаем с противня, нарезаем маленькими кубиками. Стенки кондитерского кольца застилаем пленкой, чтобы торт лучше отошел после стабилизации.

На дно формы выкладываем 2 столовые ложки крема, распределяем ровным слоем. Выкладываем кубики коржа на дно, смазываем их кремом. Повторяем данные слои один за другим.





Покрываем верхушку торта пищевой пленкой и убираем в холодильник на 5 часов минимум.

Остатки коржа по истечению времени стабилизации торта измельчаем в блендере до состояния крошки.





Посыпаем полученной крошкой медовик, заранее извлеченный из кондитерского кольца. Декорировать медовик можно по своему вкусу, например, ягодами или фруктами.

Источник

