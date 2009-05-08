Сочни появились в гастрономической культуре нашей страны довольно давно. Назвать точную дату выпекания первых сочней нельзя. Есть предположение, что этот пирожок с творогом стали выпекать в средние века.

Слово сочник произошло от названия раскатанного в пласт теста — сочня. Это хлебобулочное изделие остается актуальным спустя века. Особенно сочнями прониклись в СССР. Тогда сочни можно было наблюдать на прилавках всех столовых.

Расскажем, как в домашних условиях приготовить сочни с творогом.

Ингредиенты для сочней с творогом:

мука — 250 г;

сливочное масло — 80 г;

сметана — 80 г;

творог — 220 г;

яйца — 2 шт.;

сахарная пудра — 50 г;

сахар — 120 г;

разрыхлитель;

ванилин — щепотка.

Приготовление сочней с творогом:

В мягкое сливочное масло высыпаем 80 грамм сахарного песка, перемешиваем до однородной консистенции. Разбиваем в сливочную массу яйцо, добавляем 40 грамм сметаны, перемешиваем компоненты.

Частями просеиваем в смесь муку, оставляем пару чайных ложек для начинки. Вторую часть муки соединяем с разрыхлителем, добавляем в тесто.

Руками замешиваем эластичное тесто, при этом оно должно быть не жидким и не забитым мукой. Убираем тесто в целлофановый пакет и убираем на полчаса в холодильник.

Перетираем в это время творог вилкой, высыпаем к нему остатки сахара, смешиваем. Разбиваем яйцо, добавляем в творог только белок. Также выкладываем в творог сметану, ванилин на кончике ножа, перемешиваем.

Высыпаем в творожную массу оставшуюся муку, замешиваем начинку для сочней. Посыпаем рабочую поверхность мукой, выкладываем тесто и раскатываем из него пласт равномерной толщины.

При помощи большой формы для печенья делим тесто на лепешки. На часть каждой лепешки выкладываем творожную начинку, накрываем второй частью теста.





Смазываем все сочни желтком, в том числе и творожную начинку. Выпекаем сочни в духовке при 190 градусах 20-25 минут. Лучше ориентироваться по внешнему виду выпечки при выпекании.





Не забываем после приготовления посыпать сочни сахарной пудрой. Кстати, сочни можно готовить не только с творогом, но и с яблоками или рыбой.





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