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Сочни с творогом за 15 минут. Самый простой рецепт вкусной выпечки

Пятница, 08 Сентября 2023 г. 10:03 + в цитатник
Ipola все записи автора

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Сочни появились в гастрономической культуре нашей страны довольно давно. Назвать точную дату выпекания первых сочней нельзя. Есть предположение, что этот пирожок с творогом стали выпекать в средние века.
 
Слово сочник произошло от названия раскатанного в пласт теста — сочня. Это хлебобулочное изделие остается актуальным спустя века. Особенно сочнями прониклись в СССР. Тогда сочни можно было наблюдать на прилавках всех столовых.
 
Расскажем, как в домашних условиях приготовить сочни с творогом.
 
Ингредиенты для сочней с творогом:
 
мука — 250 г;
сливочное масло — 80 г;
сметана — 80 г;
творог — 220 г;
яйца — 2 шт.;
сахарная пудра — 50 г;
сахар — 120 г;
разрыхлитель;
ванилин — щепотка.
Приготовление сочней с творогом:
В мягкое сливочное масло высыпаем 80 грамм сахарного песка, перемешиваем до однородной консистенции. Разбиваем в сливочную массу яйцо, добавляем 40 грамм сметаны, перемешиваем компоненты.
 
Частями просеиваем в смесь муку, оставляем пару чайных ложек для начинки. Вторую часть муки соединяем с разрыхлителем, добавляем в тесто.
 
Руками замешиваем эластичное тесто, при этом оно должно быть не жидким и не забитым мукой. Убираем тесто в целлофановый пакет и убираем на полчаса в холодильник.
 
Перетираем в это время творог вилкой, высыпаем к нему остатки сахара, смешиваем. Разбиваем яйцо, добавляем в творог только белок. Также выкладываем в творог сметану, ванилин на кончике ножа, перемешиваем.
 
Высыпаем в творожную массу оставшуюся муку, замешиваем начинку для сочней. Посыпаем рабочую поверхность мукой, выкладываем тесто и раскатываем из него пласт равномерной толщины.
 
При помощи большой формы для печенья делим тесто на лепешки. На часть каждой лепешки выкладываем творожную начинку, накрываем второй частью теста.

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Смазываем все сочни желтком, в том числе и творожную начинку. Выпекаем сочни в духовке при 190 градусах 20-25 минут. Лучше ориентироваться по внешнему виду выпечки при выпекании.


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Не забываем после приготовления посыпать сочни сахарной пудрой. Кстати, сочни можно готовить не только с творогом, но и с яблоками или рыбой.


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Рубрики:  прочая выпечка, пирожки, кексы, рулеты,пряники
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