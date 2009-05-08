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Рецепт изумительного десерта с запеченными бананами

Четверг, 07 Сентября 2023 г. 09:49 + в цитатник
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Различные запеканки — настоящие палочки-выручалочки работающих хозяек. Достаточно смешать все ингредиенты, пока разогревается духовка, и запечь. Поэтому сегодня мы предлагаем вам приготовить запеканку из бананов, творога и йогурта — можно подать ее на завтак, ужин или в качестве десерта. Подойдут и недозрелые, и перезрелые плоды!
 
Десерт получается в меру сладким и без сахара, но можно его дополнительно подсластить. Самый полезный вариант — полить мёдом или кленовым сиропом, но можно побаловать себя шоколадным, карамельным или ягодным соусом, посыпать орехами. Всё зависит только от ваших предпочтений!
 
Ингредиенты
Банан — 5 шт.
Лайм — 1 шт.
Творог — 200 г
Йогурт — 100 г
Мёд — 30–50 г
Яйцо — 1 шт.
Приготовление
Очистите бананы, разрежьте пополам вдоль, взбрызните соком лайма или лимона. Выложите в форму для запекания.


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Смешайте с помощью блендера творог с яйцом и йогуртом. Залейте смесью половинки бананов.


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Запекайте около 20–30 минут при 180 градусах.


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Поместить в заранее нагретую духовку до 180 градусов, выпекать примерно 20–30 минут.


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Дайте готовой запеканке слегка остыть и подавайте, полив мёдом. Обязательно приготовьте это замечательное блюдо и поделитесь его рецептом с друзьями! Приятного аппетита!

Источник
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Рубрики:  десерты
Моя_кулинарная_книга
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