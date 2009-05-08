Было время, когда я очень боялась дрожжевого теста. Я всячески избегала рецептов с ним. Поэтому старалась находить выпечку попроще. Тогда я впервые познакомилась с тестом на основе творога. Оно приятное в работе и не капризное. А моя любовь к нему началась, когда я приготовила творожные трубочки.

Сначала в качестве начинки я использовала лишь сахар. Но со временем стала экспериментировать и подобрала идеальное сочетание. Моим секретным ингредиентом была кокосовая стружка. С ней печенье заиграло новыми вкусовыми красками. Надеюсь, вам тоже понравится!

Ингредиенты

Творог — 250 г

Соль — 1 щеп.

Сливочное масло — 80 г

Пшеничная мука — 180 г

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Сахар — 3 ст. л.

Кокосовая стружка — 2 ст. л.

Приготовление

Соедините творог с солью и мягким сливочным маслом, нарезанным кубиками. С помощью вилки или толкушки разомните до получения однородной массы.

Добавьте к творогу половину просеянной муки и разрыхлитель, перемешайте. Затем, постепенно вводя оставшуюся муку (ее может понадобиться немного больше или меньше), замесите тугое тесто.





Разделите тесто на две части и скатайте каждую в колбаску. Теперь раскатайте их скалкой в длинный прямоугольник до толщины 2–3 мм. Отрежьте неровные края.





Посыпьте каждый пласт теста сахаром и кокосовой стружкой, затем сверните в рулеты. Старайтесь сделать это как можно плотнее.





Нарежьте рулеты на кусочки длиной 5 см. Выложите трубочки на противень, застеленный пергаментной бумагой, и выпекайте 20 минут при температуре 180 градусов.





По традиции можно посыпать творожное печенье сахарной пудрой. Думаю, что нет смысла долго рассказывать о соблазнительном кокосовом аромате и нежной текстуре выпечки. Приготовьте раз — и сами всё поймете. И не забудьте угостить друзей и поделиться с ними рецептом!