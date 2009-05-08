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Пирог с кокосовой стружкой - все очень просто

Среда, 30 Августа 2023 г. 11:00 + в цитатник
Galche все записи автора

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Ну, что сказать про вкус этого пирога? Словами это не расскажешь - это надо обязательно попробовать ;) !

Ингредиенты для теста:

- мука - 300 г
- разрыхлитель - 2 ч.л. (без верха)
- сахар - 125 г
- ванильный сахар - 1 пакетик
- соль - щепотка
- желтки - 4 шт.
- сливочное масло (мягкое) или маргарин - 200 г
- молоко - 200 мл

Для верха пирога:

- белки - 4 шт.
- сахар - 200 г
- кокосовая стружка - 200 г

Приготовление:

Включить духовку на 180°C.

Просеять муку и смешать её с разрыхлителем в миске для взбивания. Добавить сахар, ванильный сахар, соль, желтки, масло (маргарин) и молоко. Взбить миксером сначала на низкой, а потом на самой высокой скорости в течение 2 минут до однородного, "гладкого" состояния.

Выстелить противень пекарской бумагой и выложить на него тесто, разровнять. Поставить в горячую духовку на 20 минут.

Для верха: взбить миксером белки, постепенно добавляя сахар. Осторожно вмешать лопаткой (или ложкой) кокосовую стружку.

Вынуть противень из духовки и равномерно распределить кокосово-белковую массу по всей поверхности коржа.

При помощи кондитерской "расчёски" нанести волнообразный узор.

Поставить противень в духовку и снизить температуру до 160°C. Выпекать пирог ещё 15 минут.

Противень с готовым пирогом поставить остывать на решётку.

Нарезать пирог на порционные квадраты, брусочки или ромбы.

Приятного аппетита!
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Рубрики:  пироги/песочное тесто, бисквит
Моя_кулинарная_книга
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