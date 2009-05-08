Пирог Зебра на кефире - классический пирог Зебра, который многим знаком. Продукты доступные, готовить легко. Пирог Зебра готовится очень быстро, мягкий, вкусный, в меру сладкий и очень красивый! Пирог из нашего детства..

Ингредиенты

- 70 мл кефира

- 1 ч.л. разрыхлителя с горкой

- 1 ст. ложка какао с горкой

- 3 яйца

- 220г муки

- 180г сахара

+ 1 ст.л. кефира в шоколадную массу

- 70 мл растительного масла

Как приготовить Пирог Зебра на кефире рецепт пошагово





1. В миску вливаю яйца и слегка взбиваю миксером. Не переставая взбивать, в яичную смесь частями всыпаю сахар. Масса должна посветлеть и быть однородной. Вливаю кефир и растительное масло. Всыпаю примерно половину просеянной муки, разрыхлитель и хорошо размешиваю. Понемногу подсыпаю оставшуюся муку.





2. Вот такой консистенции должно получиться тесто. На глаз делю его на две части. В одну часть просеиваю какао и хорошо перемешиваю до однородности. Масса стала плотнее, поэтому еще добавлю одну столовую ложку кефира. В центр формы, смазанной сливочным маслом, выкладываю одну столовую ложку светлого теста. Сверху одну столовую ложку шоколадного теста. Затем снова сверху светлое тесто. Каждый раз когда накладываю тесто ложкой дотрагиваюсь до дна формы.





3. Тогда разноцветной полоски будут более выразительными. Таким образом чередую все тесто пока оно не закончится. Форму немного прокручиваю и отправляю в разогретую до 180 градусов духовку на 40 - 50 минут. Пирог достаю, даю ему пять минут остыть и убираю форму. Перекладываю его на решетку и полностью остужаю, прикрыв полотенцем.

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