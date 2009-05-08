|
Пирог Зебра на кефире
1. В миску вливаю яйца и слегка взбиваю миксером. Не переставая взбивать, в яичную смесь частями всыпаю сахар. Масса должна посветлеть и быть однородной. Вливаю кефир и растительное масло. Всыпаю примерно половину просеянной муки, разрыхлитель и хорошо размешиваю. Понемногу подсыпаю оставшуюся муку.
2. Вот такой консистенции должно получиться тесто. На глаз делю его на две части. В одну часть просеиваю какао и хорошо перемешиваю до однородности. Масса стала плотнее, поэтому еще добавлю одну столовую ложку кефира. В центр формы, смазанной сливочным маслом, выкладываю одну столовую ложку светлого теста. Сверху одну столовую ложку шоколадного теста. Затем снова сверху светлое тесто. Каждый раз когда накладываю тесто ложкой дотрагиваюсь до дна формы.
|Рубрики:
|пироги/песочное тесто, бисквит
Моя_кулинарная_книга
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]