Четверг, 17 Августа 2023 г. 09:35
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Семья просит готовить только так. Самый любимый рецепт сырников
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Метки:
рецепт сырников
сырники
Сырники — это блюдо из творога, похожее на оладьи. Впервые о сырниках славянам стало известно давно. Их готовили из творога, который в западных районах страны назывался сыром. По этой причине яство из творога именуют сырниками. Однако, приемлемы оба варианта произношения.
Блюда из творога были распространены в народе. Поэтому сырники быстро приживались. Сейчас трудно представить завтрак, в который нельзя включить сырники.
Ингредиенты для сырников:
Творог 9% — 700 г;
Яйцо — 1 шт.;
Соль — 1/3 ч.л.;
Сахар — 2 ст.л.;
Манная крупа — 3 ст.л.;
Мука — 100 г.
Приготовление сырников:
В глубокую миску с яйцом высыпаем соль и сахарный песок, взбиваем венчиком до растворения песчинок. К яичной смеси добавляем творог, высыпаем манную крупу и перемешиваем.
Оставляем творог под пищевой пленкой на 45 минут до набухания манной крупы. Формируем маленькие комки из творога,
Создаем форму шайбы у каждого.
Можно класть комки в небольшое кондитерское кольцо и слегка отбивать их внутри.
Не забываем обвалять сырники в муке. В сковороде с растительным маслом обжариваем сырники до золотистого цвета с обеих сторон.
Подавать сырники рекомендуется со сметанным соусом. Также сырники можно сочетать с вареньем, сгущенным молоком, если вы любите сладкий завтрак.
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