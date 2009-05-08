Сырники — это блюдо из творога, похожее на оладьи. Впервые о сырниках славянам стало известно давно. Их готовили из творога, который в западных районах страны назывался сыром. По этой причине яство из творога именуют сырниками. Однако, приемлемы оба варианта произношения.

Блюда из творога были распространены в народе. Поэтому сырники быстро приживались. Сейчас трудно представить завтрак, в который нельзя включить сырники.

Ингредиенты для сырников:

Творог 9% — 700 г;

Яйцо — 1 шт.;

Соль — 1/3 ч.л.;

Сахар — 2 ст.л.;

Манная крупа — 3 ст.л.;

Мука — 100 г.

Приготовление сырников:

В глубокую миску с яйцом высыпаем соль и сахарный песок, взбиваем венчиком до растворения песчинок. К яичной смеси добавляем творог, высыпаем манную крупу и перемешиваем.

Оставляем творог под пищевой пленкой на 45 минут до набухания манной крупы. Формируем маленькие комки из творога,





Создаем форму шайбы у каждого.

Можно класть комки в небольшое кондитерское кольцо и слегка отбивать их внутри.

Не забываем обвалять сырники в муке. В сковороде с растительным маслом обжариваем сырники до золотистого цвета с обеих сторон.





Подавать сырники рекомендуется со сметанным соусом. Также сырники можно сочетать с вареньем, сгущенным молоком, если вы любите сладкий завтрак.





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