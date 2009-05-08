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Проще шарлотки! Пористый, как губка пирог с маком: семейный рецепт.

Вторник, 15 Августа 2023 г. 09:31 + в цитатник
Ipola все записи автора

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Вы не сможете отказать себе в удовольствии полакомиться этим пирогом!

Ингредиенты
Яйцо — 1 шт.
Сахар — 80 г
Сметана — 100 г
Пшеничная мука — 100 г
Разрыхлитель — 3 г
Мак — 25 г
Сгущенное молоко вареное — 120 г
Приготовление
Вбейте яйцо в миску и начните взбивать миксером, постепенно всыпая сахар. Когда масса побелеет и станет пышной, добавьте сметану и еще немного перемешайте миксером.


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Просейте муку с разрыхлителем и введите в жидкую массу, тщательно перемешивая венчиком. Доведите тесто до однородности.


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Добавьте в тесто мак и хорошенько размешайте. Застелите форму диаметром 18 см пергаментной бумагой и вылейте массу. Выпекайте пирог в разогретой до 180 градусов духовке в течение 30 минут.


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Дайте выпечке немного остыть, затем достаньте из формы и смажьте вареным сгущенным молоком. Дополнительно можете посыпать пирог измельченными орехами.


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Кто бы мог подумать, что маковый пирог на скорую руку так мне понравится. Так как порция получается небольшая, я увеличиваю количество ингредиентов вдвое и форму беру побольше.
Рубрики:  пироги/песочное тесто, бисквит
Моя_кулинарная_книга
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