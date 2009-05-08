Вы не сможете отказать себе в удовольствии полакомиться этим пирогом!

Ингредиенты

Яйцо — 1 шт.

Сахар — 80 г

Сметана — 100 г

Пшеничная мука — 100 г

Разрыхлитель — 3 г

Мак — 25 г

Сгущенное молоко вареное — 120 г

Приготовление

Вбейте яйцо в миску и начните взбивать миксером, постепенно всыпая сахар. Когда масса побелеет и станет пышной, добавьте сметану и еще немного перемешайте миксером.





Просейте муку с разрыхлителем и введите в жидкую массу, тщательно перемешивая венчиком. Доведите тесто до однородности.





Добавьте в тесто мак и хорошенько размешайте. Застелите форму диаметром 18 см пергаментной бумагой и вылейте массу. Выпекайте пирог в разогретой до 180 градусов духовке в течение 30 минут.





Дайте выпечке немного остыть, затем достаньте из формы и смажьте вареным сгущенным молоком. Дополнительно можете посыпать пирог измельченными орехами.





Кто бы мог подумать, что маковый пирог на скорую руку так мне понравится. Так как порция получается небольшая, я увеличиваю количество ингредиентов вдвое и форму беру побольше.