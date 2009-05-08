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Рецептом поделился арабский повар. Беру яблоки и готовлю вкусный пирог: лучше, чем шарлотка

Вторник, 15 Августа 2023 г. 09:13 + в цитатник
Ipola все записи автора

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Яблочные пироги для большинства народов Европы имеют ассоциацию со сбором урожая. Дело в том, что яблочные пироги готовили после сбора фруктов в сентябре. Из яблок делали варенье и джем. Красивые и сочные яблоки пускали в приготовление ароматной начинки для выпечки.
 
В основном, культ яблочных пирогов пришелся на Средние века. Затем актуальность выпечки слегка спала.
 
Но, пироги остались популярными у крестьян, которые не имели средств на иные сладкие начинки для выпечки.
 
Расскажем про один из быстрых рецептов арабского яблочного пирога.
 
Ингредиенты теста для яблочного пирога:
 
Яйцо — 3 шт.;
Соль — щепотка;
Сахар — 200 г;
Сметана — 250 г;
Сливочное масло — 150 г;
Мука — 300 г;
Разрыхлитель — 20 г;
Ванилин — ч.л.
Ингредиенты для начинки:
 
Яблоко — 4 шт.;
Сахар — 3 ст.л.;
Корица — ½ ч.л.
Ингредиенты для крошки:
 
Сливочное масло — 20 г;
Сахар — 25 г;
Мука — 4 ст. л.
Приготовление яблочного пирога:
Удаляем с яблок кожицу и семенные коробочки, нарезаем маленькими кубиками. Выкладываем яблоки в сковороду, на среднем огне и обжариваем.
 
К яблочкам высыпаем сахар, перемешиваем и доводим до растворения песчинок. К яблокам в карамели высыпаем корицу, перемешиваем.
 
Перекладываем яблочную начинку в тарелку и остужаем.

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Для приготовления теста — взбиваем в отдельной таре яйца с солью.
 
Высыпаем в яичную смесь сахарный песок, продолжаем взбивать миксером до образования белой массы. В массу добавляем сметану и растопленное сливочное масло, взбиваем.
 
Частями просеиваем в смесь соединенную муку с разрыхлителем и ванилином. Замешиваем венчиком густое тесто, без комков.
 
Застилаем форму для выпечки пергаментом, выкладываем часть теста и распределяем по поверхности. На тесто ровным слоем выкладываем начинку из яблок, покрываем ее остатками теста.
 


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Готовим крошку — смешиваем холодное сливочное масло с сахаром и мукой, разминаем руками. Крошкой из масла покрываем верхушку пирога.


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Выпекаем пирог в духовке при 180 градусах 40 минут.


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Пирог с яблоками получается пышным и мягким. Благодаря корице, начинка становится пряной и ароматной.

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Рубрики:  пироги/песочное тесто, бисквит
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